Familienausstellung in Rudolstadt: „Was machen die Götter auf der Heidecksburg?!“

Rudolstadt. Die Eröffnung ist am Samstag, 9. Dezember, in der Gemäldegalerie im Residenzschloss.

Warum befinden sich Figuren der antiken Mythologie auf der Heidecksburg? Wie kamen Sie hierher? Welche Geschichten und Inhalte erzählen und transportieren die Figuren?

Kinder aus einem Kurs der Kunstwerkstatt Rudolstadt und die Klasse 7 I der Friedrich-Adolf-Richter-Schule Rudolstadt haben sich zeichnerisch und in Form eines Hörbeitrags der Sagenwelt der griechischen und römischen Antike angenähert. Entstanden sind das Entdeckerheft „Giganten“ und ein Audioguide von Kindern für Kinder, die das Entdecken der Kunstwerke in Zukunft unterstützen werden. Die Zeichnungen aus dem Kunstkurs, die Illustrationen von Christiane Haas für das Heft und die Hörbeiträge für den Audioguide werden nun in dieser Sonderausstellung präsentiert.

Als Kooperation durchgeführt

Durchgeführt wurde das Projekt im Rahmen einer Kooperation zwischen der Kunstwerkstatt Rudolstadt e.V., vertreten durch die Künstlerin Anna Sophia Barth, dem Thüringer Landesmuseum Heidecksburg mit Museumspädagogin Kathrin Stern, der Illustratorin Christiane Haas (Leipzig), der Friedrich-Adolf-Richter-Schule Rudolstadt mit Juliane Rücker, dem Film- und Radiomacher Robert Dobe (Berlin) und dem Medienpädagogen des Bürgerradios SRB in Saalfeld, Silvio Müller.

Eröffnung an diesem Samstag, 9. Dezember, 15 Uhr