Familienberater am Limit in Saalfeld-Rudolstadt

Seit Falk Kunt vor fünf Jahren in den verdienten Ruhestand ging, sind es durchweg Frauen, die die Erziehungs- und Familienberatung im Haus der Diakonie in Saalfeld am Laufen halten. Es sind Sozialpädagoginnen und eine Psychologin, die sich um Kinder, Jugendliche und Eltern kümmern. Es geht um Erziehungsberatung, Paarberatung, Trennungs- und Scheidungsberatung sowie Lebensberatung. Die Corona-Pandemie stellt sie vor ganz besondere Herausforderungen.

Das Wichtigste: Die Beratung findet trotz des Teil-Lockdowns weiterhin statt. „Wir arbeiten nach einem Ampelsystem und einem vom Landratsamt genehmigten Konzept“, sagt Christiane Blaschke, die Leiterin der Einrichtung. Termine werden telefonisch oder per E-Mail vereinbart, die Beratungen, die prinzipiell kostenlos sind, finden mit Abstand und Mund-Nasen-Schutz statt. Üblich ist eine Wartezeit von vier bis sechs Wochen. In dringenden Fällen – oder wenn Termine am Vormittag möglich sind – geht es auch schneller. „Die Anmeldebücher sind voll“, sagt die Chefin. Noch ist die Statistik nicht amtlich, es sieht aber danach aus, dass die Zahl der Beratungen im Jahr 2020 trotz einer vierwöchigen Schließung im Frühjahr über denen vom Vorjahr liegen wird.

Streitende Eltern zu erleben, ist für Kinder immer schwierig

Das hat auch mit dem Virus zu tun, das die Ursache dafür ist, dass viele Familien länger und enger zusammen leben, als es ihnen gut tut. Streitende Eltern zu erleben, sei für Kinder prinzipiell schwierig. Das Aufeinanderhocken beim ersten Lockdown habe dazu geführt, dass sie es viel häufiger mitbekommen haben. Die Folge sei, dass sowohl Kinder und Jugendliche als auch streitende Paare Rat im Haus der Diakonie suchten.

Der Alltag ohne Schule, Kindergarten und Freunde habe häufig zu Überforderung von Eltern und Kindern geführt, schätzen die Beraterinnen ein. „Eltern können in den meisten Fällen nicht adäquat das leisten, was Schule oder Kindergarten leisten“, sagt Christiane Blaschke. Während den Kindern der Austausch mit Gleichaltrigen fehlt, treten bei den Erwachsenen schwelende Konflikte stärker zu Tage. Was wiederum dazu führt, dass sie mit sich selbst zu tun haben und sich noch weniger um den Nachwuchs kümmern.

Regeln aufstellen und ihre Einhaltung auch kontrollieren

„Kinder brauchen feste Strukturen im Tagesablauf und auch Grenzen“, sagen die Sozialpädagoginnen. Es sei wichtig, dass Erziehungsberechtigte Regeln aufstellen, deren Einhaltung sie auch kontrollieren. Mediennutzungszeit, egal ob vor dem Fernseher oder beim Computerspiel, sollte zwingend begrenzt und mit anderen Aktivitäten verbunden werden: Du darfst jetzt eine Stunde fernsehen, aber danach gehen wir gemeinsam raus. „Es gibt ja bei uns keine Ausgangssperre. Wir können auf Spielplätze oder einfach raus in die Natur“, sagen die Beraterinnen.

Richtig finden sie, dass Bildungseinrichtungen im November von der Schließung ausgenommen wurden. „Vor allem Eltern mit kleineren Kindern möchten die Situation vom Frühjahr nicht nochmal erleben“, sagen sie zum Teil aus eigener leidvoller Erfahrung. Die dabei auftretenden Probleme zögen sich durch alle Milieus und Regionen im Landkreis: „Auch Eltern im Einfamilienhaus und mit Garten sind da an ihre Grenzen gekommen“. Das Thema Homeschooling klinge in der Theorie gut, stoße aber gerade im ländlichen Raum oft an technische Grenzen. Die Videokonferenz ohne Internetzugang muss erst noch erfunden werden.