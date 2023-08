Familienfest und Rocknacht im Röblitzer Rundling

Nach einem Familiennachmittag (Foto) lockten verschiedene Bands in den Höfen ein breites Publikum an.

Röblitz. Nach einem Familiennachmittag lockten verschiedene Bands in den Höfen ein breites Publikum an.

Bei freiem Eintritt hat der Verein „Röblitzer Rundling“ am Samstag ein Fest für die ganze Familie im bunt geschmückten Herzen des beschaulichen Ortes organisiert. „Unterhaltsamer Dorftratsch“ und ein Kinderfest wurden am Nachmittag geboten mit einem Programm für die kleinsten Gäste. Darunter fanden sich Feuerwehrspiele, Ponyreiten, ein kleiner Markt mit lokalen Händlern und natürlich Kinderschminken. Besonders die Hüpfburg begeisterte die Kleinsten. Am Abend folgte die „Röblitzer Rocknacht“ mit verschiedenen Bands in mehreren Höfen. „Drei Höfe, vier Bands, vier Styles“ war das Motto des Abend, das ein möglichst breites Publikum anlockten sollte.