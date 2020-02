Fasching im Kreis Saalfeld-Rudolstadt im doppelten Dutzend

Wenn am Aschermittwoch alles vorbei ist, wie es heißt, dann steht die Faschingssaison jetzt vor ihrem Höhepunkt. Denn in gut drei Wochen ist Aschermittwoch. Der mit rund zwei Dutzend Faschingsvereinen gesegnete Landkreis Saalfeld-Rudolstadt kann mit jeder Menge Höhepunkten aufwarten. Während man in Lehesten schon die Hälfte der Galaabende absolviert hat, der RCK „Die Brummochsen“ nach dem tollen Wochenende in Schaala bereits durch ist, geht es woanders erst richtig los. Auch ein paar Jubiläen haben die Narren zu feiern. Hier unser Ausblick auf den Rest der Saison.

Ein halbes Jahrhundert für zwei Vereine im Landkreis

In die 50. Saison gehen die Karnevalsvereine in Oberweißbach und Leutenberg, in Lehesten sind es noch fünf Jahre mehr. Es gibt aber auch ein paar Vereine, die unwesentlich älter sind. Der Unweise Rat Königsee beispielsweise bittet zum 628. Mal zum Tanz.

Oberweißbach

Der Carneval Club Oberweißbach (CCO) ging just am Wochenende auf eine Winterwanderung ohne Schnee, um nochmal Kraft zu tanken für den Endspurt der 50. Saison. Der erste Büttenabend anlässlich des Jubiläums war bereits im November, am 22. Februar folgt ab 19.30 Uhr der nächste. Im Anschluss ist in der Schenke Tanz. Der Kinderfasching schließt sich am Tag darauf an.

Leutenberg

Der Faschingsclub Leutenberg (FCL) startet am 15. Februar in die närrische Jubiläumssaison. In diesem Jahr wird es ein buntes Programm mit vielen Rückblicken auf die vergangenen Jahre geben. Neu dabei sind die Tanzgruppe „Mini-Mäuse“. Auch ein großer Faschingsumzug wird präsentiert. Dieser findet am 23. Februar statt. Startschuss ist 14 Uhr am Badparkplatz in Leutenberg.

Lehesten

Bei den Frühstartern in Lehesten stehen an den nächsten beiden Sonnabenden die dritte und vierte Elferratssitzung an. Zum Abschluss der 55. Saison gibt es am 23. Februar einen Kinderfasching.

Uhlstädt

Der Faschingsclub Uhlstädt bittet am 22. Februar zur bereits ausverkauften Prunksitzung in den Gemeindesaal. Eine Woche vorher gibt es bereits einen Gala-Abend mit Gästen aus Sonneberg, am 23. Februar ist auch hier Kinderfasching.

Cursdorf

„Närrische Olympiade“ ist das Motto beim Carnecals Club Cursdorf. Los geht es mit dem Kinderfasching am kommenden Sonnabend, es folgen der Faschingstanz am 15. und der Rosenmontagstanz am 24. Februar.

Katzhütte

Der Ort mit dem größten Karnevalsumzug (am Nachmittag des 23. Februars) konzentriert seine karnevalistischen Aktivitäten auf acht Tage. Auftakt ist der Kinderfasching am 15. Februar. Danach folgen beim Karnevalsverein Oelze Schlag auf Schlag Weiberfasching (20. Februar), Prunksitzung (21. Februar) und Maskenball (22. Februar).

Bad Blankenburg

Nicht minder geordnet geht es beim Bad Blankenburger Carnevals Club zu, der dem ersten Büttenabend am Sonnabend (8. Februar) entgegen fiebert. Die Wiederholung unter dem Motto „60 und 1 Nacht“ folgt in der Stadthalle eine Woche später. Weiter geht es zu den bekannten Terminen mit Weiberfastnacht, Karneval der Masken und Kinderfasching, ehe zum Abschluss zum „Rosenmontag in Kurschanien“ gebeten wird.

Königsee

Noch enger gestrickt ist das Programm beim Unweisen Rat Königsee, einem der ältesten Faschingsvereine im Land. Ohne Pause folgen hier vom 21. bis 24. Februar Rockfasching, Prunksitzung, Kinderfasching und Rosenmontagsparty aufeinander.

Remda

Beim Karnavalsclub Remda (KCR) ist der Kinderfasching schon wieder Geschichte. Am 8. Februar wird zur Gala geladen. Motto: Der KCR auf der Suche nach Helden.

Teichel

„Tucheldi trainiert für Olympia“ ist das Motto der fünften Jahreszeit in Teichel. Am Faschingssamstag lädt der TKC ab 15 Uhr zum Kinderfasching und ab 20 Uhr zur Faschingsdisco ein. Tags darauf ist Frühschoppen, zum Abschluss gibt es die große Rosenmontagsgala.

Teichröda

Bereits in der 64. Session befindet sich der Teichrödanier Karnevalsverein. Hier wird am 21., 22. und 24. Februar gefeiert.

Niederkrossen

Die Auenland-Akademie in Niederkrossen ist Austragungsort für den ultimativen Familien- und Kinderkarneval des NKC. Beginn ist am 22. Februar um 15 Uhr.

Heilingen

Zum vierten Mal ist der Verein „Zum Erhalt des Posthorns“in Heilingen Gastgeber für den Weiberfasching im Hexengrund. Gemeinsam mit den Karnevalsvereinen aus der Region wird es am Freitag (21. Februar) ab 20 Uhr ein buntes Programm geben. Bereits am 15. Februar steigt im Vereinshaus der Heilinger Sängerfasching.

Großkochberg

Der noch junge Verein „plan zwanzig 18“ lädt am 22. Februar ab 15 Uhr zum Open-Air-Fasching auf den Goetheplatz ein.

Rudolstadt

Die Völkschter Wasserglotzer, immerhin auch schon 50 Jahre alt, feiern in diesem Jahr über zwei Wochenenden in der No. 8, der ehemaligen Kleinkunstbühne. Termine für die teilweise schon ausverkauften Veranstaltungen sind der 15, 20. (Weiberfastnacht), 21., 22., 23. (Seniorenkarneval) und 24. Februar.

Der 51. Fasching des Pennäler Kernavals Clubs fällt mal wieder in die eigentliche fünfte Jahreszeit und ist am 22. Februar in der Turnhalle am Gymnasium Fridericianum in Rudolstadt.

Saalfeld

„Das Spiel des Lebens“ thematisiert in diesem Jahr der 1. Saalf-Rolschter-Carnevals-Club, der ungewöhnlich früh dran ist. Auf die große Faschingsgala am Sonnabend (8. Februar) folgt am Sonntag ab 14.30 Uhr der Kinderfasching, beides im Meininger Hof.

Kamsdorf

„Kamsdorf hellblau“ heißt es auch in diesem Jahr beim KSV Knauer. Auf den Weiberfasching am 20. Februar im Gemeindezentrum folgen der Fasching mit Abendprogramm am 21. und 22. Februar im Zollhaus und am Faschingssonntag der Umzug durch den ganzen Ort.

Kaulsdorf

„Der GBCC reist um die Welt! Wir feiern Fasching, wo es uns gefällt!“ ist das Motto der 34. Saison des Groß Buchaer Carnevals Club (GBCC). Drei Termine erwarten die Narren, jeweils im Bürgerhaus Kaulsdorf: Weiberfasching am 20. Februar, Kinderfasching (Nachmittag) und die Prunksitzung am 22. Februar.

Probstzella

Der Zeller Karnevalsclub lädt am 22. und 23. Februar zum Faschingswochenende in das Haus des Volkes nach Probstzella ein. Der Gala-Abend beginnt am Sonnabend, 20.11 Uhr, der Kinderfasching am Sonntag, 14 Uhr.

Zopten

Am 15. Februar sind alle Narren ab 19.30 Uhr zum Zopt`ner Fasching ins Gemeindehaus Zopten eingeladen, um das 20. Jubiläum der Veranstaltung zu feiern.

Großneundorf

Der Sportverein Großneundorf lädt am 23. Februar ab 15 Uhr zum Kinderfasching in das Vereinshaus des Gräfenthaler Ortsteils ein.

Sitzendorf/Unterweißbach

Die „Goldene Lichte“ in Unterweißbach wird am 15. Februar ab 15 Uhr zur gemeinsamen Narrhalla im mittleren Schwarzatal, wenn der Sitzendorfer Carnevals Club zum Kinderfasching bittet.

Mellenbach-Glasbach

Drei tolle Tage bietet der Carnevalsverein Mellenbach in seiner 42. Saison vom 22. bis 24. Februar. Das sind nacheinander die Gala zum Thema „Das Dschungelbuch“, der Kinderfasching am Sonntag und der Rosenmontagsball mit Programm.

Meuselbach-Schwarzmühle

Mit dem Kaffee-Kuchen-Carneval geht es beim MCC am 15. Februar, 14 Uhr, los. Es schließen sich an: der Kinderfasching am 16. und die Carnevalsgala am 22. Februar.