Fassadensanierung am Bad Blankenburger Gotteshaus

In einer Stadt gibt es nicht nur Menschen, sondern auch Häuser. Die Gebäude erzählen viele Geschichten – wenn man sie zu verstehen weiß. Die Stadtkirche St. Nicolai in Bad Blankenburg gehört zu den ältesten Baudenkmälern der Stadt. Im Mai 2018 hatten die aufwendigen Bauarbeiten an der Kirche begonnen. Seitdem wird das Gotteshaus in Etappen weiter saniert. Die derzeit stattfindende Mauerwerkssanierung durch Mitarbeiter der Firma Nüthen aus Erfurt sichert dabei die historische Substanz der Kirche. (rb)