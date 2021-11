Fast 140 Temposünder in Schwarza geblitzt - Kind in Saalfeld auf Fahrrad angefahren

Schwarza / Saalfeld- Das sind die Meldungen der Polizei für Saalfeld-Rudolstadt.

Mit 115 km/h durch 70er Zone in Schwarza

Montagnachmittag führten laut Polizei Tempokontrollen auf der B88 in Schwarza durch. Insgesamt wurden 4456 Fahrzeuge gemessen, wovon 136 Fahrer zu schnell unterwegs waren. Der Spitzenreiter raste mit 115 km/h durch die Kontrollstelle bei erlaubten 70 km/h. Er, sowie weitere 16 Temposünder, erhielten eine Anzeige. Außerdem verhängten die Beamten insgesamt 117 Verwarngelder.

Kind auf Fahrrad angefahren

Zwei Zeugen informierten Montagnachmittag unabhängig voneinander von einem Unfall zwischen einem PKW und einem Kind auf einem Fahrrad am Fußgängerüberweg Promenadenweg an der Kreuzung Friedensstraße/Promenadenweg in Saalfeld. Laut deren Angaben hat dort ein unbekannter Fahrer vermutlich das Kind am Fußgängerüberweg angefahren. Sie beobachteten den Fahrer eines Opel, der auf dem Fußgängerüberweg stehen blieb, als ein etwa 10-jähriges Kind vor dem PKW aufstand und mit seinem Fahrrad auf den Gehweg lief. Der Fahrer fuhr danach in Richtung Neuhaus.

Die Ermittlungen der Polizei führten zum möglichen Unfallverursacher. Dieser bestätigte den Vorfall, gab jedoch an, dass das Kind ihm gegenüber äußerte, nicht verletzt zu sein und sogleich den Unfallort verließ. Die Polizei muss nun Licht ins Dunkel bringen und bittet weitere Zeugen, die Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 zu melden.

