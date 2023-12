Fast 700.000 Euro für Digitalisierung in Saalfeld-Rudolstadt vergeben

Saalfeld. Der Vergabeausschuss macht den Weg frei für Investitionen an Schulen im Landkreis.

Der Ausschuss für Bau und Vergabe hat in seiner letzten Sitzung des Jahres große Aufträge für die Digitalisierung an Schulen in Trägerschaft des Landkreises freigegeben. Knapp 700.000 Euro sollen bis Oktober 2024 für die Erneuerung der Datennetze in der Medizinischen Fachschule Saalfeld am Standort Unterwellenborn, an den Häusern D und E des Staatlichen Berufsschulzentrums in Unterwellenborn sowie an der Staatlichen Regelschule „Friedrich Fröbel“ Oberweißbach ausgegeben werden. Die Zeit drängt, da der Bewilligungszeitraum der Fördermittel aus dem „Digitalpakt“ am 31. Oktober 2024 endet.

„Die Entscheidung des Ausschusses versetzt uns in die Lage, die Bauleistungen zügig ausführen zu lassen und damit die Digitalisierung an unseren Schulen wieder ein gutes Stück voranzubringen“, sagte Landrat Marko Wolfram (SPD). An der Regelschule Oberweißbach ist die Planung für Elektro/Datenleitungen bereits abgeschlossen. Jetzt wurde die bauliche Umsetzung beauftragt. Sie hat ein Volumen von 129.000 Euro.

Am Berufsschulzentrum in Unterwellenborn werden die Datennetze in drei kreiseigenen Gebäuden erneuert. Im Haus D wurde die Erneuerung des Datennetzes vom Sachgebiet Hochbau aufgrund langjähriger Erfahrungen mit 165.000 Euro kalkuliert. Für das Haus E wurde eine Investitionssumme von 209.000 Euro errechnet. Das von der Mefa genutzte Haus E schlägt mit einer kalkulierten Auftragssumme von 180.000 Euro zu Buche. Der Landrat wurde durch den Ausschuss ermächtigt, die Bauleistungen zu vergeben.