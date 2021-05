Fast jede dritte Neueinstellung nur befristet

Die Gebäudereiniger-Branche sei mit am stärksten betroffen, heißt es.

Saalfeld/Erfurt. Warnung von der Industriegewerkschaft: In der Corona-Krise könnten Befristungen für die Betroffenen leicht zur Falle werden.

Wenn der Job zur Zitterpartie wird: Infolge der Corona-Pandemie tragen Beschäftigte, die im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt einen befristeten Arbeitsvertrag haben, ein besonders hohes Risiko, ihre Stelle zu verlieren. Davor warnt die Industriegewerkschaft Bauen – Agrar – Umwelt (IG BAU). Im vergangenen Jahr hatten 27 Prozent aller Neueinstellungen im Landkreis ein Verfallsdatum. Von rund 1200 Arbeitsverträgen, die im zweiten Quartal neu abgeschlossen wurden, waren etwa 330 befristet, so die Gewerkschaft unter Verweis auf eine aktuelle Auswertung des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung. Bundesweit waren demnach über 39 Prozent aller Neueinstellungen befristet. „Die Zahlen zeigen, dass auf dem heimischen Arbeitsmarkt etwas aus dem Ruder gelaufen ist. In der Corona-Krise können Befristungen für die Betroffenen leicht zur Falle werden, wenn Unternehmen solche Stellen nicht mehr verlängern“, sagt Ralf Eckardt, Bezirksvorsitzender der IG BAU in Thüringen.

„Koalitionsvertrag umsetzen“

Nach Beobachtung des Gewerkschafters sind befristete Stellen in Branchen wie der Gebäudereinigung und der Landwirtschaft stark verbreitet. Die IG BAU fordert die Regierung dazu auf, ihr Versprechen aus dem Koalitionsvertrag umzusetzen und Befristungen ohne einen sogenannten Sachgrund einzudämmen. Als Sachgründe gelten etwa eine Schwangerschaftsvertretung oder eine Probezeit. Ein Gesetzentwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sieht vor, dass sachgrundlose Befristungen künftig nur maximal 18 anstatt bisher 24 Monate andauern und in diesem Zeitraum nur noch einmal statt wie bisher dreimal verlängert werden dürfen. In Betrieben mit mehr als 75 Beschäftigten sollen solche Verträge auf höchstens 2,5 Prozent der Belegschaft begrenzt werden.