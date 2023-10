Fast lautlos: Wie Saalfeld-Rudolstadt den Flüchtlingsstrom bewältigt

Eine der Wohnungen im Erdgeschoss der Gemeinschaftsunterkunft in der Beulwitzer Straße in Saalfeld, die aktuell gerade saniert werden. Dadurch hat sich die Aufnahmekapazität in der Kreisstadt nahezu halbiert.

Saalfeld/Rudolstadt Die Unterbringung bleibt eine Herausforderung - Flüchtlingsstatus, Nationalität, Familienstand und Glauben müssen berücksichtigt werden

Aufnahmestopps, Beschwerdebriefe, Klageandrohungen - die immer noch wachsende Zahl von Menschen, die in Deutschland Zuflucht suchen, bringen viele Kommunen auch in Thüringen an die Grenze des Machbaren und Erträglichen. Die Nerven liegen oft blank. In Saalfeld-Rudolstadt gelingt die Unterbringung von Asylbewerbern und bisher über 2300 vor dem Krieg geflüchteten Ukrainern fast geräuschlos. Wie ist das möglich? Eine Pressemitteilung des Landratsamtes gibt Antworten.

Dahinter stecke eine gute Zusammenarbeit unterschiedlicher Behörden innerhalb und außerhalb des Landratsamtes, aber auch über Jahre aufgebaute Erfahrung im Sachgebiet Asyl/Unterkunft/Betreuung. „Sachgebietsleiterin Petra Maar und ihr Team leisten hier seit Jahren hervorragende Arbeit, die ein relativ konfliktarmes Miteinander ermöglicht hat“, wird Landrat Marko Wolfram (SPD) in der Mitteilung zitiert.

Trotz Arbeit als "Fehlbeleger" weiter in der GU

Die Unterbringung von Menschen mit unterschiedlicher Nationalität, unterschiedlichem Glauben, Familienstand und Flüchtlingsstatus sei äußerst komplex, heißt es darin. Ausreisepflichtige, die aber vorübergehend geduldet sind, werden eher in einer Gemeinschaftsunterkunft (GU) untergebracht als in dezentralen Wohnungen. Anerkannte Flüchtlinge finden auf dem freien Wohnungsmarkt oft keine Unterkunft und teilen sich als sogenannte „Fehlbeleger“ weiterhin zu viert ein kleines Zimmer in der GU, obwohl sie arbeiten gehen. Alleinstehende Männer könnten in der Regel nicht in einer Wohnung mit einer Familie gemeinsam untergebracht werden.

In den beiden Gemeinschaftsunterkünften im Landkreis sind derzeit 456 Menschen untergebracht, davon leben in der GU Rudolstadt 336 Flüchtlinge und in der GU in Saalfeld 120 Flüchtlinge. Die Maximalkapazität in Saalfeld liegt bei 211. Aktuell werden jedoch die Wohnungen im Erdgeschoss saniert, so dass weniger Plätze zur Verfügung stehen. Im Ankunftszentrum für ukrainische Kriegsflüchtlinge in Unterwellenborn können bis zu 201 Personen untergebracht werden, derzeit ist es mit rund 110 Personen belegt.

Fast 1000 Menschen in Wohnungen untergebracht

Weitere 931 Menschen sind in Wohnungen und Privatunterkünften in Bad Blankenburg, den Saalfelder Stadtteilen Beulwitz und Gorndorf, Rudolstadt, Remda, Königsee und Unterwellenborn untergebracht. Dazu kommen weitere Wohnungen für Geflüchtete aus der Ukraine, die nicht mehr in der Zuständigkeit des Sachgebietes liegen.

In der Gemeinschaftsunterkunft in Rudolstadt auf dem ehemaligen Klinikgelände sind die 336 Flüchtlinge in drei Gebäuden untergebracht, von denen etwa die Hälfte aus der Ukraine stammen. Die andere Hälfte dort sind klassische Asylbewerber aus anderen Ländern. Petra Maar und ihr Team versuchen die Bewohner möglichst nach Nationalitäten auf die drei Gebäude zu verteilen. In den Unterkünften im Landkreis leben derzeit Menschen aus 19 verschiedenen Ländern: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Aserbaidschan, Elfenbeinküste, Eritrea, Georgien, Guinea, Indien, Irak, Iran, Libyen, Nigeria, Nordmazedonien, Russland, Somalia, Syrien, Türkei und aus der Ukraine.

In den beiden Gebäuden der GU Saalfeld sind ausschließlich Asylbewerber untergebracht, von denen der größte Anteil aus Afghanistan stammen. Es stehen Räume in verschiedenen Größen zur Verfügung. Je nach Raumgröße sind sie mit zwei bis vier Personen belegt, so dass die Mindeststandards von sechs Quadratmetern pro Person eingehalten werden können. Die Zimmer haben einen Schlaf- und Wohnbereich und zum Teil ein kleines Badezimmer. In Rudolstadt stehen auf den Etagen Gemeinschaftsküchen zur Selbstversorgung zur Verfügung, da das Kochen in den Zimmern aus Brandschutzgründen nicht möglich ist. Auch in den angemieteten Wohnungen gelten die Mindeststandards bei der Belegung, so dass in einer Wohnung je nach Größe auch mehrere Familien leben.

Weitere Zuweisungen von Asylbewerbern avisiert

Ein zunehmendes Problem wird laut Behörde die Unterbringung von Kindern in Kindergärten und Schulen. Die Zuweisung zu den Schulen erfolgt durch das Schulamt Südthüringen, das nach vorhandenen Kapazitäten entscheidet. Für die schulpflichtigen Kinder, die ganz überwiegend im Städtedreieck untergebracht sind, heißt das zum Teil lange Schulwege in weiter entfernte Schulen auf sich zu nehmen. Für sie ist es dann schwer, sich außerhalb der Schule mit ihren Klassenkameraden zu treffen und Freundschaften zu pflegen.

Dennoch stelle sich der Landkreis auf weitere Flüchtlingszuweisungen ein. Während derzeit aus der Ukraine weniger Neuankünfte erfolgen, habe das Land im Bereich des klassischen Asyls weitere Zuweisungen bis Jahresende angekündigt. „Das werden wir nur stemmen können, wenn die Zusammenarbeit unserer Ämter, des Jobcenters und der Städte und Gemeinden mit ihren Wohnungsgesellschaften weiter so konstruktiv verläuft wie bisher“, so der Landrat.