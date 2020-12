Thomas Spanier über gute und schlechte Nachrichten in der Zeitung – eine Kolumne zum Wochenende.

Meine Woche Fast so schön wie früher

Wenn man zu DDR-Zeiten die Zeitung aufschlug, wurde man förmlich erschlagen von guten Nachrichten. Arbeitskollektive verpflichteten sich zu noch höheren Leistungen, Schulkinder besuchten die Werktätigen an ihrem Kampfplatz für den Frieden und an irgend einer Ecke der Welt hatte der Sozialismus wieder seine Überlegenheit demonstriert. Zwischendurch, wenn die Nationalmannschaft mal wieder unglücklich gegen Österreich verloren hatte, kämpften wir Angela Davies und Luis Corvalan frei.

Schlechte Nachrichten gab es nur als Randnotizen aus dem Westen, wo die Straßen mit Drogentoten gepflastert waren, Arbeitslose mit müden Gesichtern stempeln gingen und sich die Kapitalisten auf Kosten der Arbeiter die Taschen vollstopften.

Ich habe bis heute keine Ahnung, was die Genossen der Partei- und Staatsführung mit dieser verordneten Berichterstattung erreichen wollten. Glaubten sie vielleicht, gute Nachrichten machen gute Stimmung? Als Ansporn, nach dem Motto: Hey, wenn alle anderen so gut sind, muss ich mich aber auch anstrengen!?

Tatsächlich verging den meisten Lesern die gute Laune, wenn sie die Zeitungsnachrichten mit der erlebten Realität verglichen. Wie passten übererfüllte Pläne und fehlende Schrauben im Laden zusammen? Warum durfte ich in der Schule nicht sagen, was der Vater am Küchentisch erzählt hatte? Und wie schafften es eigentlich die geknechteten Verwandten im Westen, uns jedes Jahr zu Weihnachten Pakete zu schicken, aus denen die Arroganz zum Himmel stank?

Wenn man heute die Zeitung aufschlägt, erschlagen einen – gerade in diesen Tagen, da ein fieser kleiner Virus die Schlagzeilen bestimmt – mitunter die schlechten Nachrichten. So wie uns früher die Zahlen der Planerfüllung aus dem Halse hingen, geht es uns heute so mit Infektionszahlen, Sterberate und Inzidenz. Ein wichtiges Thema, sicher, aber gibt es denn kein anderes?

Doch, es gibt jede Menge anderer Themen, über die wir berichten – und vor allem die guten Nachrichten werden nach meiner Beobachtung von den Menschen im Moment geradezu aufgesogen. Beispiele aus dieser Woche gefällig? Lutz Grau erhält das Bundesverdienstkreuz, in Hockeroda und Zeutsch werden Straßen gebaut, in Cumbach entsteht ein neues Wohngebiet und der Staat spendiert 37 Millionen Euro, damit wir endlich alle an die Datenautobahn kommen. Ohne Corona wäre es fast wie früher. Nur ohne Westpaket.

Schönes Wochenende!