Feengrotten legen bei Besucherzahlen wieder zu

Saalfeld Nächster Höhepunkt in der Erlebniswelt ist Tag des offenen Heilstollens am 17. September

Die Sommerferien sind vorbei und die warmen Tage werden merklich weniger – womit auch die Saison der Saalfelder Erlebniswelt Feengrotten in die herbstliche Zielgerade biegt. „Wir blicken wieder sehr zufrieden auf die vergangenen Monate zurück“, sagt Geschäftsführerin Yvonne Wagner. Mit Zwischenstand von Ende August erkundeten bereits über 89.000 Gäste die Feengrotten in diesem Jahr bei einem Besucherrundgang. Hochgerechnet bis Silvester könnte demnach das Vorjahresergebnis von rund 130.000 Gästen untertage im ehemaligen Alaunbergwerk „Jeremias Glück“ noch übertroffen werden. Allerdings bliebe trotzdem noch deutlich Luft bis zu einem neuen Gästerekord. 2019, im letzten Jahr vor Corona, hatten etwa 150.000 Menschen die Schaugrotte mit ihren farbigen Tropfsteinen besichtigt. Besonders beliebt waren laut Geschäftsführerin in den Ferien und an den Wochenenden die Familienführungen. Spezielle Veranstaltungen wie der Ferienspaß und das berühmte Feenfest zogen als echte Höhepunkte viele Gäste mehrfach nach Saalfeld.

Fast 150 Kindergeburtstage mit Fee gebucht

Der Abenteuerwald Feenweltchen erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit, hat aber wohl etwas unter den extremen Wetterschwankungen des Sommers gelitten, denn Starkregen oder schwüle Hitze halten gerade Familien von den leichten körperlichen Anstrengungen in der „Anderswelt“ ab. Man habe daher noch weitere Sitzgruppen der „Feen- und Trollrastplätze“ auf der Elfenwiese mit Sonnen- und Regenschutz bestücken wollen, jedoch gebe es Verzögerungen beim beauftragten Unternehmen, erklärt Wagner. Bisher hatten die Feenweltchen in diesem Jahr etwa 76.000 neugierige Menschenkinder zu Besuch.

Rund 4.200 Heilstollen-Nutzer bisher in diesem Jahr

Die Nachfrage nach einem Kindergeburtstag mit der Fee ist ungebrochen. Knapp 150 Feiern mit spannenden Aufgaben, Bastelspaß und Kaffeetrinken wurden bisher in diesem Jahr gebucht. Auch in den kommenden Wochen erwartet die Besucher ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Angebot. Dieses bietet neben den täglichen Grottenführungen Klangschalenentspannungen, Fototouren durch die farbenreichen Schaugrotten, Familienwanderungen mit dem Förster auch wieder den Tag des offenen Heilstollens zum Probeschnuppern. Dort fanden sich bislang in diesem Jahr fast 4.200 Menschen ein, um eine aktive Pause vom Alltag zu nehmen und die gesunde und reine Luft im „Emanatorium“ zu inhalieren. Allerdings bleibt der Anteil jener Gäste, die auf ärztliche Anordnung im Stollen verweilen, laut Wagner noch immer „verschwindend gering“, da nur wenige Krankenkassen bei begründetem Antrag von Mitgliedern wenigstens Zuschüsse zu den Kosten leisten. Angesichts einer Kapazität von 100 Besuchern täglich im Stollen ist insgesamt wohl viel Luft nach oben.

Für den 17. September laden die Feengrotten zum nächsten Tag des offenen Heilstollens ein, um das besondere, gesundheitsfördernde Klima des ältesten Naturheilstollens in Deutschland kostenfrei kennenzulernen. Für interessierte Besucher eine ideale Gelegenheit, sich einmal alles genau anzuschauen, ausführlich über die Angebote zu informieren, Fragen über die Linderung von Krankheiten zu stellen und sich einmal von der gesunden Grubenluft zu überzeugen. Erfahrene Heilstollenbetreuer stehen unter Tage für alle Fragen zur Verfügung. Treffpunkt zum „Schnuppertag“ ist im Kassengebäude der Feengrotten.

Die Stärkung des Immunsystems auf Naturheilbasis erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Völlig stressfrei, fern des anstrengenden Alltags und sicher vor schädigenden Umwelteinflüssen einfach tief atmen und seinem Körper etwas Gutes tun. In einen dicken Schlafsack gekuschelt, kann man die reine Luft unter Tage genießen. Die Angebote reichen von speziellen Kinderkuren, über zweistündige Aufenthalte bis hin zu längeren Kurzeiträumen. „Die absolute Ruhe im Bergwerk bewirkt eine Atmosphäre, in der die Patienten abschalten und loslassen können“, so der Kurarzt Dr. Volker Bergmann. Den Kurarzt erreichen Interessierte in seinem Sprechzimmer im Quellenhaus einmal monatlich zu einer kostenfreien Beratungssprechstunde. Anmeldung und Terminvergabe erfolgen durch den Kundenservice der Feengrotten.