Feier im Awo-Haus Schmiedefeld

Schmiedefeld. Weihnachtsmann sorgte mit unterhaltsamen Einlagen für beste Stimmung

Den Abschluss des Vereinsjahres 2022 der Schmiedefelder Arbeiterwohlfahrt (Awo) bildet immer die traditionelle Weihnachtsfeier in der Begegnungsstätte Am Markt in Schmiedefeld. Gekommen waren die Seniorinnen und Senioren aus Schmiedefeld aber auch einige Gäste aus den Nachbargemeinden waren dabei. Besonders gefreut hat man sich, dass der Neuhäuser Sänger Hans im Glück der Einladung gefolgt ist und das Unterhaltungsprogramm der Veranstaltung gestaltete. Mit altbekannten Weihnachtsliedern aber auch Liedern seiner aktuellen CD sorgte er für Stimmung bei den anwesenden Seniorinnen und Senioren. Der Höhepunkt des Abends war der Besuch des Weihnachtsmannes. Aber anders als sonst, musste keiner dem Weihnachtsmann bei der Geschenkübergabe ein Lied oder Gedicht vortragen, sondern das übernahm der Weihnachtsmann selbst. Mit einigen schönen Gedichten sorgte der Weihnachtsmann für Erheiterung aber auch für Besinnlichkeit am Abend. Bevor er dann wieder im Schneetreiben seinen Weg fortsetzte. Ortsteilbürgermeister Ulrich Körner (CDU) bedankte sich für die Einladung zur Veranstaltung, sprach ein wenig über das Ortsgeschehen im jetzt zu Ende gehenden Jahr und wünschte allen anwesenden Seniorinnen und Senioren sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Schmiedefelder Awo Gesundheit, ein schönes Weihnachtsfest sowie ein gesundes und vor allem friedliches Jahr 2023.

Der Abend klang mit einem gemeinsamen Abendbrot aus und war wieder ein Erlebnis für die anwesenden Gäste der Veranstaltung.