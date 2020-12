In der Schwarzburger Straße in Bad Blankenburg werden Bäume und Hecken gepflanzt.

Bad Blankenburg. Neue Bäume und Hecken hübschen Bad Blankenburg auf. Zwei verschiedene Baumarten werden gepflanzt an der Schwarzburger Straße.

Feinschliff an der Schwarzburger Straße in Bad Blankenburg

Stück für Stück nimmt die Schwarzburger Straße in Bad Blankenburg eine neue Form an. Nachdem die Straße freigegeben werden konnten, wird am Mittwoch, 9.30 Uhr, die neue Fußgänger-Brücke über die Schwarza offiziell eingeweiht.