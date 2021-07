Fenster eingeschlagen und Hütte durchwühlt - Einbruch in Baumschule

Die Meldungen der Polizei für Saalfeld-Rudolstadt.

Fenster eingeschlagen und Hütte durchwühlt

Unbekannte zerschlugen zwischen dem 14. Juli, 16 Uhr, und dem 15. Juli, 13 Uhr, die Scheibe eines Doppelfensters einer Gartenhütte in einer Gartenanlage in der Beulwitzer Straße in Saalfeld. In der Hütte durchwühlten die Täter die Schränke. Mitgenommen haben sie vermutlich nichts. Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

Einbruch in Baumschule

Innerhalb der vergangenen zwei Wochen drangen Unbekannte auf bisher unbekannte Weise in die Garage einer Baumschule in der Straße "Zum Rondell" in Bad Blankenburg ein und entwendeten diverse Gartengeräte im Gesamtwert von etwa 2.000 Euro. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560.

