Feriencamps auf der Saalfelder Höhe

Auf dem Campgelände in Hoheneiche bei Saalfeld lädt der CVJM Thüringen zu christlichen Feriencamps ein. In dieser besonderen Zeit gestalte der CVJM in den ersten beiden Ferienwochen ein spannendes Programm für Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren, heißt es.

Freie Restplätze gebe es noch für „Jungs unter sich“ vom 18. bis 24. Juli. Alle Infos zu den einzelnen Freizeiten sind erhältlich im Internet auf www.cvjm-freizeit.de.