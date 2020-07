Ferienkinder aus Saalfeld zu Gast bei Flößern in Uhlstädt

Peter Schröter vom Flößerverein Uhlstädt, Oberkrossen und Rückersdorf erzählt am Wasserkraftwerk und Wehr in Uhlstädt anschaulich über das Flößen in vergangener Zeit und jetzt. 14 Kinder aus Saalfeld, die dort an einer Ferienfreizeit der Kreissportjugend Saale-Schwarza teilnehmen, waren am Dienstag Vormittag zu Gast am Flößereimuseum in Uhlstädt.