Ferienkinder radeln 60 Kilometer durch den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Rast am letzten Tag beim Crysopraswehr in Bad Blankenburg.

Von Dienstag bis Donnerstag radelten fünf Kinder und Jugendliche in drei Etappen rund 60 Kilometer durch den Landkreis. Seit Jahren bieten die Teams von Bildungszentrum (BZ) und Orangerie zwei geführte Sommerferien-Radreisen durchs Umland an, in diesem Jahr coronabedingt etwas abgespeckt. „Aus Hygienegründen waren nur acht statt zwölf Teilnehmer und eine Etappe weniger möglich“, sagt BZ-Koordinatorin Jasmin Kupfer. Nach kurzfristigen Ausfällen und Absagen bestand das Fahrerfeld aus fünf Mädchen und Jungen. „Das Angebot war schnell ausgebucht“, sagt Jörg Ehrhardt, Sozialarbeiter in der Orangerie. Das Quintett hatte dafür jede Menge Spaß. Nach dem Start an der Grünen Wiese bei Hoheneiche ging es über Arnsgereuth, Elsterschenke, Aumühle und Döschnitz nach Unterweißbach ins Freibad. „Am ersten Tag haben wir geschaut, wie fit die Kinder beim Fahren über Waldwege mit vielen Schotterpisten, Abfahrten, und Wurzeln sind“, sagt Ehrhardt.