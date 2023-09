Die Grotte mit dem Märchendom in den Saalfelder Feengrotten.

Ferienprogramm in den Saalfelder Feengrotten: Von Taschenlampentour bis Nachtwanderung

Saalfeld. Die Feengrotten bieten in den Herbstferien wieder verschiedene Aktionen an. Was geplant ist.

Im Herbst und vor allem in den Ferien möchten die Menschen noch einmal die letzten Sonnenstrahlen im Freien genießen - auch in der Erlebniswelt Feengrotten ist das möglich, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Täglich um 11, 13 und 15 Uhr finden Kinderführungen durch die Schaugrotten für Vier- bis Neunjährige statt. Ausgestattet mit Umhang und Lampe, können sich die Kleinen auf einen Rundgang durch das Bergwerk freuen.

Für größere Kinder ab acht Jahren werden donnerstags und samstags um 17.30 Uhr spannende Taschenlampentouren angeboten. Unterwegs mit Grubenhelm und Taschenlampe geht es auf teils unbeleuchteten Strecken durch die schmalen Stollen und Gänge, in denen die Bergleute früher Alaunschiefer abbauten.

Die Herbstferien würden vor allem die Möglichkeit bieten, alle Angebote im Feenweltchen noch einmal auszuschöpfen, denn ab dem 6. November beginne die Winterruhe. Jeden Sonntag lädt die Fee um 13 Uhr zu einem Ausflug ein. Verkleidet als Elfe oder Troll lauschen die Teilnehmer Geschichten oder erklimmen das Feenwipfelschloss. Basteleien und ein Rundgang mit der Fee gehören ebenso dazu wie das gemeinsame Kaffeetrinken.

Wer es lieber sportlicher mag, kann an einer Wanderung durch den Stadtwald mit dem Revierförster teilnehmen. Bei der Ferienwanderung am 5. Oktober lernen Familien die heimischen Pflanzen und Tiere kennen. Gemeinsam mit dem Förster entdecken sie ab 14 Uhr die Geheimnisse des Waldes.

Die Sinne werden bei einer Nachtwanderung am 29. September ab 20.30 Uhr geschärft. Mit etwas Glück kann man im Stadtwald Eulen und Käuze lauschen sowie Rehe, Füchse, Siebenschläfer und Fledermäuse beobachten. red