Ferienspaß in Saalfeld: Je genauer die Bewegung, desto mehr Punkte

Saalfeld. Warum die Teilnehmer des ersten „Just Dance“-Turniers in der Stadt- und Kreisbibliothek Saalfeld richtig ins Schwitzen kamen.

Das 1. „Just Dance“-Turnier fand am vergangenen Donnerstag, 5. Oktober, in der Gaming Area der Stadt- und Kreisbibliothek Saalfeld statt.

Bei diesem interaktiven Spiel geht es laut einer Mitteilung der Bibliothek Saalfeld darum, vorgegebene Choreographien nachzutanzen und dabei möglichst viele Punkte zu sammeln. Je genauer man die Bewegungen ausführt, umso mehr Punkte bekommt man. Kein Spiel also, bei dem man mit dem Controller in der Hand auf der Couch sitzen kann.

Die vier Teilnehmenden tanzten zu den Songs „Can’t Stop the feeling“ (Justin Timberlake) , „Physical“ (Dua Lipa) und „Top oft the World“ (Shawn Mendes) und kamen dabei ordentlich ins Schwitzen. Am Ende gab es Preise und Urkunden für alle. red