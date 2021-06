Fernseher aus, der Verein ruft

Guido Berg über die Vereins-Ausstellung im Saalfelder Stadtmuseum.

Ich bin überrascht, welche Vielfalt das gesellschaftliche Leben in den Jahrzehnten vor 1933 in Saalfeld hatte. Einen Eindruck davon kann sich jeder von nun an im Saalfelder Stadtmuseum machen. Dort ist die sehenswerte Ausstellung über die Saalfelder Vereinsgeschichte zu sehen, die oft angekündigt wurde, nun jedoch erst coronabedingt eröffnet werden konnte.

Saalfeld hatte vor dem Zweiten Weltkrieg eine breit und vielschichtig aufgestellte Zivilgesellschaft, die die heutige in Teilen in den Schatten zu stellen vermag. Sport, Kultur, Gemeinschaft – für alle Zwecke gab es Vereine, die für ihre Mitglieder stark identitätsstiftend gewesen sein dürften. Die Vereine hatten eigene Gewänder, die Vereinsmitglieder hatten sogar eigene Vereinsnamen und entwickelten eine eigene Sprache. Es ist offenbar, dass sich die Saalfelder zu dieser Zeit häufiger trafen und dass Vereinsamung nicht ein derartiges Problem war wie in unseren Tagen.

Wer die Vereinsausstellung sieht und für sich insgeheim feststellt, dass unsere Vorfahren einen ordentlichen Spaß im Leben hatten – insbesondere, wenn sie der Mittelschicht angehörten –, der könnte auf folgende Idee kommen: Lass doch mal den Fernseher aus, die Spielkonsole, den Computer und geh zu einem Vereinstreffen. Engagier Dich! Die Zahl Deiner Freunde und Bekannten steigt auf jeden Fall.

Saalfelds Stadtmuseum kann Vereinsausstellung endlich zeigen