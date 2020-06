Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fest verschoben – Begeisterung bleibt

Eigentlich hätte Meura an diesem Wochenende aus dem Feiern nicht mehr herauskommen sollen. Die 650 Jahre, die seit der Ersterwähnung des Ortes vergangen sind, hätten dafür hinreichend Anlass geboten. Doch Corona nahm der engagierten Dorfgemeinschaft den Wind aus den Segeln. Meura war zur Absage des Festwochenendes gezwungen.

Wie die Gemeinde ihre 650-Jahr-Feier im kommenden Jahr nachholen kann, darüber soll im September im Gemeinderat gesprochen werden.

Elfrun Lindner und Franziska Jacob vom Festkomitee danken einstweilen ihrem Team wie auch allen Einwohnern und Vereinen für das Herzblut und Engagement, mit dem sie sich in die Festvorbereitungen eingebracht hatten: „Nicht nur in den zwei öffentlichen Arbeitstreffen des Festkomitees, die im Januar und Februar noch stattgefunden haben, war die Begeisterung der anwesenden Bewohner an der Ausrichtung und Mitgestaltung der Feier spürbar, sondern auch in vielen Einzelgesprächen“, bedauern Lindner und Jacob.

Unterdessen ist eine kleine Chronik der Dorfgeschichte in der aktuellen Ausgabe der Rudolstädter Heimathefte erschienen. Viola Scheler-Eckstein benennt darin konkret den 19. November 1370 als jenen Tag, als den Grafen von Schwarzburg Anteile an der „Herrschaft vor dem Walde“ bescheinigt wurden.