Feste in Unterwellenborn: Gefühlt alles auf einmal

Eindrucksvolle Technik gibt es beim Drüber & Drunter-Tag am Sonnabend im Großtagebau Kamsdorf zu bewundern. Dieser Muldenkipper hat eine Motorleistung von 525 PS und kostet in der Anschaffung knapp 700.000 Euro.

Unterwellenborn Über die Veranstaltungsdichte am Wochenende - ein Meinungsangebot aus Saalfeld-Rudolstadt

Es ist ja nicht so, dass die Unterwellenborner als die Feierbiester schlechthin bekannt sind. Seit der Kulturpalast vor sich hin gammelt, fehlt ein zentraler Ort für große Kulturveranstaltungen. Weshalb sich viel Kleines, von Kirmes bis Karneval, auf das Jahr verteilt.

Am zurückliegenden Wochenende aber gab es im Gemeindegebiet gefühlt alles auf einmal. Dass man die zehn Veranstaltungsorte beim Drüber & Drunter-Tag innerhalb der dafür vorgesehenen sieben Stunden kaum schaffen konnte - geschenkt. Daneben gab es aber ausgerechnet an diesem Samstag auch noch den Tag der Feuerwehr in Kamsdorf, das Dorffest mit Traktoren- und Oldtimertreffen in Oberwellenborn, das Großgemüsewiegen an der Gasmaschinenzentrale Unterwellenborn und den Tag der offenen Tür bei Sperber Klempner in Langenschade.

Es ist schön, dass das Wetter alle Veranstalter an diesem Wochenende mit zwei nahezu regenfreien Tagen belohnt hat. Vielleicht sollte man aber auch bedenken, dass sich nicht nur der diensthabende Reporter der OTZ nicht zerteilen kann. Es geht auch jedem anderen so.