Festgottesdienst in Rudolstadt: Was würde Luther heute tun?

Rudolstadt. Pfarrer Martin Krautwurst trat im Festgottesdienst in einen Dialog mit Luther. Wie Martin Luther in den heutigen Krisen handeln würde.

Der Festgottesdienst zum Reformationstag in der Stadtkirche St. Andreas in Rudolstadt war sehr gut besucht. Ein Grund dafür war laut Mitteilung der Kirchengemeinde der Auftritt des Rudolstädter Oratorienchores unter der Leitung von Katja Bettenhausen. Neben Liedern der Reformation erklang ein beeindruckendes Halleluja von Friedrich Händel. Pfarrer Martin Krautwurst hatte aus gegebenem Anlass ein Porträt von Martin Luther von der Empore geholt und entstaubt. Ein Fürst von der Heidecksburg hatte den großen Reformator einst gemalt.

Auf mehr Menschlichkeit drängen

In einem Dialog mit Luther, ging Pfarrer Martin Krautwurst in seiner Predigt den Fragen unserer Zeit nach. „Klimakatastrophe, Ukrainekrieg, Terroranschläge in Israel…, was würde Luther tun? Vermutlich würde er nach Moskau pilgern, neue Thesen verfassen und entsprechende Briefe an die Obrigkeit und das einfache Volk schreiben. Er würde im Volk auf mehr Menschlichkeit drängen, bei Regierenden Verantwortung einfordern und in den Religionen an Gottes Liebe und Gnade erinnern. Ziel müsse ein friedliches mit- und füreinander sein, hier in der Stadt und weltweit. Wer mit den Ängsten der Menschen spiele und Bedürftige ausgrenze, lebe nicht nach Jesu Willen!“

Mit frischen „Reformationsgebäck“ lud das Kirchencafe‘ im Anschluss zum Verweilen ein. red