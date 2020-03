Probstzellaer Fotografin lichtet das Glück ab

Wenn frisch gebackene Eltern zu Kathrin Bergner kommen, vertrauen sie ihr das Wertvollste an, was sie haben: ihr Kind. Unvergessliche Aufnahmen möchten die jungen Vatis und Muttis von ihrem Baby mit nach Hause nehmen. Kathrin Bergner liefert sie ihnen. „Man braucht vor allem Einfühlungsvermögen, Vertrauen und ganz viel Geduld“, sagt die 38-Jährige. „Jedes Baby ist einzigartig.“

Die professionellen Aufnahmen finden in Kathrins Fotostudio „Photolo“ in der Markstraße statt. Zwar bieten auch Kliniken Neugeborenenfotos in Kooperation mit großen Studioketten an, „aber viele Eltern wollen etwas Eigenes, Persönlicheres“, weiß sie. „Da habe ich eine Marktlücke entdeckt, denn sonst macht das kaum einer im Landkreis.“ Das erste professionelle Foto im Leben des kleinen Menschen, entstanden in Probstzella. Und Kathrins Einzugsgebiet ist groß. Auch Schwangere, die die vergängliche Faszination des Babybauchs im Bild festhalten wollen, sind ihre Kunden, dazu kommen Familien- und Geschwisterporträts. Vor Weihnachten ist sowieso immer viel los.

Heimatort stand Pate für Studioname

Seit 2015 betreibt Kathrin Bergner „Photolo“ an diesem Standort, zunächst mit einem befreundeten Fotografenkollegen zusammen, seit 2018 allein. Der Namen setzt sich zusammen aus Photo mit Ph und Kathrins Wahlheimat Oberloquitz, das im Volksmund oft mit „Olo“ abgekürzt wird. Gebürtig aus Lutherstadt Eisleben, kam sie bereits vor der Schuleinführung nach Saalfeld. „Ich musste immer etwas Kreatives machen“, erinnert sie sich. Etwa ab 2007 wuchs dann das Interesse an der Fotografie heran.

Nach unzähligen, mit der ersten eigenen Kamera vollfotografierten Speicherkarten, entdeckte ein erfahrener Fotograf ihr Talent schließlich auf einem gemeinsamen Spaziergang und ermutigte sie, den Blick fürs gute Motiv im Hinterkopf zu behalten. In Coachings, Volkshochschulkursen und im Austausch mit anderen Enthusiasten vertiefte sie ihre Kenntnisse. Später entstand das Interesse an der Babyfotografie. Aus dem anfänglichen Hobby ist da schon längst Leidenschaft geworden, Kathrin Bergner geht das Wagnis der Selbstständigkeit ein – und bereut es keine Sekunde. „Es läuft gut, die Aufträge sind da“, freut sie sich. 2015 gehörte die Fotografin außerdem zu den Mitbegründern des Saalfelder Fotostammtischs, Treffpunkt für derzeit rund 30 Amateure und Profis.

Fotografie soll nicht Hauptstandbein werden

So wenig Stress und so viel Ruhe wie möglich sind ihr bei den Aufnahmen im Studio wichtig. Der große Vorteil: „Neugeborene schlafen viel“. Neben den Kleinen sollen auch die Eltern entspannt sein. Hat sie ein Neugeborenenshooting, bleibt es der einzige Termin des Tages. Um diese geschützte Umgebung zu gewährleisten, aber auch wegen der großformatigen Studiotechnik sind Hausbesuche nicht möglich. „Die Kunden kommen aber gerne nach Probstzella. Der schönste Lohn für mich ist, wenn die Eltern glücklich sind“, sagt Kathrin Bergner, die selbst Mutter von drei Jungen ist und sich vorgenommen hat, sie einmal jährlich zusammen abzulichten.

Rührend sei immer wieder die positive Mundpropaganda, etwa als eine ehemalige Kundin im Saalfelder Familiennest, einem Treffpunkt für junge Eltern, Werbung für Photolo gemacht hat. Mittlerweile gebe es viele Stammkunden. „Kürzlich hatte ich einen Jungen zum ersten Geburtstag im Studio, den ich schon als Neugeborenen fotografieren durfte“, sagt Kathrin Bergner. „Das ist natürlich eine schöne Bestätigung der eigenen Arbeit“.

Die will sie allerdings bewusst nicht zum Hauptberuf werden lassen. Die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte arbeitet in Teilzeit in einem Ludwigsstädter Notariat. „Ich möchte mir die Freude und Leichtigkeit an der Arbeit als Fotografin bewahren. Die Arbeitsteilung ist perfekt, besser könnte ich es nicht haben“, findet sie. Sind die Aufnahmen im Chip, beginnt daheim die Nachbearbeitung am Computer, die möglichst schlank ausfallen soll. „Mein Ziel ist, die Fotos schon im Studio so gut wie möglich hinzubekommen“.