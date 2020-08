Festival im Kreis Saalfeld-Rudolstadt als Zeichen der Hoffnung

Blick in den gut gefüllten Saal der Stadthalle Bad Blankenburg zum Weltsichten-Festival in diesem Jahr. So wird es unter Pandemiebedingungen im nächsten Februar wohl eher nicht aussehen.

Es soll ein Zeichen der Hoffnung werden für eine besonders gebeutelte Branche, vor allem aber ist es so etwas wie wirtschaftlicher Selbstmord mit Ansage: Axel Brümmer, Weltumradler aus Saalfeld mit Wohnsitz in Kaulsdorf, hält unbeirrt an seinen Plänen zur Durchführung des 23. Weltsichten-Festivals Ende Februar 2021 in Bad Blankenburg fest. Während anderenorts angesichts der Coronapandemie bereits über die Absage von Weihnachtsmärkten nachgedacht wird, versteht Brümmer „sein“ Festival als Versuch der Rückkehr zur Normalität.