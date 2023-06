Am Donnerstag Nachmittag wurde der Einsatz von Feuerwehr und Polizei beim Brand in einer Garage in Saalfeld erforderlich. (Symbolfoto)

Feuer in Garage in Saalfeld unter Kontrolle gebracht

Saalfeld Vermutlich wegen eines technischen Defekts gerieten Akkus beim Laden in Brand - Feuerwehr und Polizei im Einsatz

Zum Brand in einer Garage in der Weirastraße in Saalfeld kam es am Donnerstag Nachmittag. Vermutlich durch technischen Effekt hätten zwei Akkus beim Laden Feuer gefangen, schilderte ein Sprecher der Landespolizeiinspektion (LPI) Saalfeld den Vorfall, der gegen 16 Uhr gemeldet wurde.

Ausbreiten des Feuers kann verhindert werden

Der Brand in der massiven Garage konnte begrenzt und durch die alarmierte Feuerwehr schnell gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt, die Höhe des Sachschadens und die genaue Brandursache sind Gegenstand der Ermittlungen.