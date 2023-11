Feuer in Probstzella: Zeugen halten mutmaßlichen Brandstifter fest

Bereits im Januar vorigen Jahres hatte ein Wohnhaus in der Bahnhofstraße Nr. 57 in Probstzella in Flammen gestanden. Jetzt gab es in der Hauptstraße, die Teil der B 85 ist, erneut einen Brand.

Probstzella Polizei nimmt 26-jährigen Mann vor Ort vorläufig fest, der inzwischen aber wieder aiuf freiem Fuß ist

Wie die Polizei erst am Freitag mitteilte, war es am Donnerstagmorgen zu einem Brand in der Bahnhofstraße in Probstzella gekommen.

Zeugen hatten demnach kurz vor 8 Uhr Feuer in einem Anbau bemerkt und Feuerwehr sowie Polizei informiert. Vor Ort stellte sich dann heraus, dass ein 26-Jähriger verantwortlich sein könnte - Anwohner hatten den nicht in Probstzella ansässigen Mann gestellt und an die eingesetzten Polizeibeamten übergeben.

Feuer hat sich unkontrolliert ausgebreitet

Der Mann hatte in dem Anbau offensichtlich Feuer gelegt, das sich dann unkontrolliert ausbreitete und unter anderem die Hausfassade beschädigte, sodass Sachschaden von etwa 40.000 Euro entstand. Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeidienststelle gebracht.

Im Laufe des Donnerstags als auch am Freitagvormittag waren Brandermittler der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld sowie ein Brandmittelspürhund im Einsatz. Im Zusammenhang mit dem Brandgeschehen wurde darüber hinaus bekannt, dass der nunmehr Beschuldigte offensichtlich auch noch mit einem Einbruch in Probstzella in Verbindung steht.

Am Freitagmorgen wurde durch die zuständige Staatsanwaltschaft die vorläufige Festnahme des 26-Jährigen aufgehoben, die Ermittlungen insgesamt dauern an.