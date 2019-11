Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Feuerwehr-Einsätze in Saalfeld und Rudolstadt

Gebrannt hat ein Abfallcontainer am Samstagmorgen kurz nach 3 Uhr in der Albert-Schweitzer-Straße in Saalfeld-Gorndorf. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Am Samstagabend gegen 23.30 Uhr stand in der Friedrich-Lundgreen-Straße in Rudolstadt-Schwarza ein Sperrmüllcontainer in Flammen. Durch die Feuerwehr konnte auch dieser Brand schnell gelöscht werden, der entstandene Sachschaden kann momentan noch nicht beziffert werden.

Durch die Saalfelder Polizei wurden in beiden Fällen Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen bei der Polizei unter der Telefonnummer 03671/560 zu melden.