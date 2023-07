Mehrere Großbrände im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt: Feuerwehren im Dauereinsatz

Saalfeld. Zur Bekämpfung der Brände wurden zuletzt über eine Million Liter Löschwasser mit Pumpen befördert.

Seit den Abendstunden des vorigen Donnerstags befinden sich die Feuerwehren im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt im Dauereinsatz. Wie Kreisbrandinspektor Christian Patze berichtet, wurden die Wehren seitdem zu mehreren Großbränden gerufen, zumeist Feld-, Wald-, und Wiesenbrände. Für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte galt es innerhalb von fünf Tagen, Feuer in Schwarzburg, Wittmannsgereuth, Drognitz, Haufeld, Saalfeld und Probstzella zu bekämpfen. Zudem wurden kleinere Einsatzstellen parallel gemeldet und durch die Feuerwehren abgearbeitet, zum Beispiel in Rudolstadt.

Dankesworte vom Landrat

Zu den umfangreichsten und größten Bränden zählen dabei der Waldbrand im Steilhang in der Gemeinde Schwarzburg wie auch der Feld- und Waldbrand in Wittmannsgereuth bei Temperaturen bis zu 37 Grad. Zu den Einsätzen wurden eine Vielzahl von Einsatzkräften von Feuerwehr, Deutschem Roten Kreuz und Johanniter-Unfallhilfe eingesetzt. Unterstützt wurden die Kräfte vom Technischen Hilfswerk, der Polizei, dem Thüringenforst, der Bundeswehr sowie privaten Unternehmen und Helfern. „Ich danke allen Einsatzkräften und freiwilligen Helfern, die dazu beigetragen haben, dass diese Brände schnell gelöscht werden konnten. Sie alle haben bei extremen Temperaturen ihr Bestes gegeben, um Schlimmeres zu verhindern“, sagte Landrat Marko Wolfram (SPD).

Zur Bekämpfung der Brände wurden dabei über eine Million Liter Löschwasser durch die Feuerwehren mit Pumpen befördert und eine hohe vierstellige Zahl an Einsatzstunden geleistet. Kreisinspektor Patze resümiert: „Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte verdienen die größte Hochachtung für ihre erbrachten Leistungen – diese lassen sich schwer in Worte fassen.“ Bei den Löschmaßnahmen wurden die Einsatzkräfte auch durch Löschzüge aus den benachbarten Landkreisen unterstützt. Weiter wurden ein Hubschrauber der Landespolizei mit Löschwasserbehälter sowie Sonderlöschtechnik von Thüringenforst in Schwarzburg und Wittmannsgereuth eingesetzt.

