Feuerwehren im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt hoffen auf ruhige Silvesternacht

Landkreis. Diese Silvesternacht wird leiser sein, als jene in den Vorjahren: Pyrotechnik darf nur auf eigenem Grund oder in Wohnungen abgebrannt werden, der Verkauf ist komplett untersagt. Ein Gedanke dahinter ist, Krankenhäuser und Notaufnahmen nicht unnötig zu belasten. Doch auch die Feuerwehren dürften über die Ausnahmesituation in Sachen Knallerei nicht traurig sein.

Bei der Freiwilligen Feuerwehr Saalfeld jedenfalls bereitet man sich ganz normal auf die letzte und erste Nacht des Jahres vor. "Wir treffen keine anderen Vorkehrungen, als sonst", sagt Stadtbrandmeister Andreas Schüner. "Wir appellieren an die Vernunft der Bevölkerung", meint er weiter. Vor "vereinzelten Besserwissern" sei man aber freilich nicht gefeit. Ausfallen muss die traditionelle "Silvesterwache", bei der Mitglieder mit ihrer Familie in der Feuerwache ins neue Jahr feiern und bei einem Einsatz sofort ausrückbereit wären. Über 200 Mitglieder dienen seit den Eingemeindungen im vergrößerten Saalfelder Stadtgebiet, die Einsatzbereitschaft wurde vorher in den Unterwehren abgefragt. "Immerhin haben wir unter den Kameraden selbst kaum personelle Ausfälle wegen Corona", sagt Schüner.

Zwiespältig vorm Jahreswechsel

Marcel Klein ist Stadtbrandmeister in Königsee. Silvesternächten sehen sie dort generell "zwiegespalten" entgegen. "Entweder es bleibt ruhig, oder es ist richtig viel los", hat Klein beobachtet. In der gesamten Gemeinde Königsee sind seiner Angabe zufolge rund 280 Kameraden aktiv, allein in Rottenbach seien 25 davon in Einsatzbereitschaft. "Wir hoffen natürlich immer, dass nichts passiert", so Klein. Das war ihnen vor einem Jahr nicht vergönnt, da brannte kurz nach Mitternacht ein leerstehendes Gebäude. Angesichts der Knallerbeschränkungen fürchtet Marcel Klein dieses Jahr den Reiz des Verbotenen, etwa durch illegale und möglicherweise gefährliche Pyrotechnik aus dem Ausland. Ansonsten bereiten sich auch Marcel Klein und seine Mitstreiter "wie üblich" auf Silvester vor.

Die gleiche Herangehensweise in Unterwellenborn. "Wir stehen im Bedarfsfall wie normal bereit", sagt Ortsbrandmeister Christian Schnake. Auch ihm machen eventuelle Umgehungen bestehender Regeln Sorge. "Wenn mancher dann in seinem privaten Hinterhof oder gar in Scheunen Feuerwerk macht, kann das schnell dumm ausgehen. Aber das werden wir erst nach der Silvesternacht im neuen Jahr wissen", sagt Schnake.

"Man sitzt auf glühenden Kohlen"

Dass Silvester und Neujahr für die Feuerwehr sensible Tage sind, findet auch Nico Freitag, Ortsbrandmeister in Uhlstädt-Kirchhasel. "Es ist immer ein bisschen angespannt, man sitzt wie auf glühenden Kohlen und ist natürlich froh, wenn nichts passiert", sagt er. Inzwischen habe man eine bewährte Kerntruppe für diese Zeit gebildet. "Früher sind wir teilweise noch abends durch die Dörfer gelaufen, um zum Beispiel nach offenen Dachluken in Gehöften und Scheunen Ausschau zu halten", erzählt Freitag. "Nicht, dass sich eine Rakete reinverirrt". Das erfolge jetzt nicht mehr. Überhaupt halten Nico Freitag und Kollegen es wie ihre Kameraden im Landkreis: "Besondere Vorkehrungen gibt es nicht. Wir sind einfach zu Stelle wir immer". Persönlich stören ihn die Einschränkungen in diesem Jahr nicht. "Ich muss nicht unbedingt böllern", meint Nico Freitag.