Feuerwehren im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt setzen Zeichen

Feuerwehren signalisierten mit blauem Licht Bereitschaft in coronabedingt schwerer Zeit. Die Feuerwehr Saalfeld-Crösten nahm an der #bluelightfirestation-Challenge teil.

Saalfeld-Rudolstadt. Dass auch die Feuerwehren im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt immer bereitstehen und gewappnet sind, teilen sie sehr selbstbewusst mit. Zum Teil auch mit Blaulicht. Trotz Ausbildungsverbot aufgrund der aktuell bestehenden Beschränkungen, setzen sie ein Zeichen.

Es ist Samstagabend, als aus dem Feuerwehrgerätehaus in Saalfeld-Crösten Nebel aus dem Gebäude dringt. Die Rundumleuchten drehen sich unaufhörlich, die Fassade ist in blaues Licht getaucht. Die Wehr wurde von den Floriansjüngern in Reichmannsdorf für die #bluelightfirestation-Challenge nominiert. In sozialen Medien beschreiben sie zum Foto ihre Situation: „Diese schwierigen Zeiten setzen auch uns im großen Umfang zu.“

Online-Schulungen als Behelf

Die Kameraden könnten nur im minimalsten Rahmen Ausbildungen erfahren. Die meisten Wehren setzen auf Onlineschulungen. „Auch unserer Jugendfeuerwehr können wir nicht die Aufmerksamkeit zukommen lassen, die für eine ordentliche Ausbildung nötig ist. Wir sind aber froh, dass uns unsere Jugend die Stange hält“, teilen sie weiter mit. Nominiert haben die Cröstener die Feuerwehren in Remschütz und Gorndorf.



Peter Seydewitz, kommissarischer Leiter der Feuerwehr in Rudolstadt, ist erleichtert darüber, dass er auf gut ausgebildetes Personal zurückgreifen kann. So ist das derzeit herrschende Ausbildungsverbot verkraftbar. „Zur Auffrischung versuchen wir derzeit an Online-Schulungen heranzukommen“, erzählt er weiter. Um auch den körperlichen Voraussetzungen zu entsprechen, sorgt jedes Mitglied der Feuerwehr selbst für seine Fitness. „Fahrradfahren, Laufen – das macht jeder nach seinen eigenen Interessen.“

Wie der Saalfelder Stadtbrandmeister Andreas Schüner mitteilt, nehmen in der Gegend einige Feuerwehren bereits an Onlineschulungen teil. „Sie sind freiwillig“, erklärt er. Mehr sei derzeit nicht möglich. Dennoch bleiben die Kameraden ihrem Dienst bestmöglich treu. „Und für alles Weitere, Fragen oder Nöten stehen wir am Telefon bereit.“