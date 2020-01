Feuerwehren verhindern bei Scheunenbrand in Heilingen Schlimmeres

Der Tag danach war der Tag des Dankes. Uhlstädt-Kirchhasels Bürgermeister Toni Hübler (CDU) bedankte sich bei allen Einsatzkräften, die in der Nacht zum Mittwoch vor Ort in Heilingen waren, wo eine Scheune komplett niederbrannte und zwei Wohnhäuser in der Nachbarschaft in Mitleidenschaft gezogen wurden. Bei Rettungsdienst, Polizei, Notfallseelsorge, vor allem aber bei der Feuerwehr. Nico Freitag, Ortsbrandmeister der Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel, dankte allen „für die sehr gute Zusammenarbeit“ und schloss die Anwohner in dem Hexengrundort ein.

Brandursachebislang nicht ermittelt

Tatsächlich hatten zehn Feuerwehren aus zwei Landkreisen an dem Abend auf dem Grundstück hinter der Heilinger Kirche Schlimmeres verhindert. „Bereits auf der Anfahrt erhielten wir die Info, dass die Scheune im Vollbrand steht und zwei Wohnhäuser in unmittelbarer Nachbarschaft gefährdet sind“, erklärte Nico Freitag nach dem Einsatz. Zügig habe man unter einem massiven Einsatz von Kräften und Mitteln die beiden Wohngebäude mittels Riegelstellung vor den Flammen schützen können. „Welche enorme Hitze hier entsteht, zeigten die zersprungenen Fenster sowie die verzogenen Fensterrahmen“, so der Ortsbrandmeister. Der starke Westwind zu dem Zeitpunkt begünstigte das Übergreifen der Flammen.

Etwa 20 Minuten, so berichten Anwohner, habe es gedauert, bis die Freiwillige Feuerwehr Heilingen den Erstangriff mit Wasser aus dem Bach beginnen konnte. Am Ende liefen vier Pumpen parallel, bewährte sich auch eine der beiden mobilen Staustufen, die die Gemeinde für solche Fälle angeschafft hat. Zum Einsatz kamen Feuerwehren aus Heilingen, Zeutsch, Engerda, Großkochberg, Uhlstädt, Beutelsdorf, Rudolstadt, Saalfeld, Etzelbach, Niederkrossen und Kahla. Für ein merkliches Eindämmen der Flammen sorgte schließlich die Brandbekämpfung von oben mittels der Drehleiter aus Rudolstadt. Auch die Saalfelder stand in Bereitschaft.

Als der Brand gegen 19.30 Uhr ausbrach, saß Bürgermeister Hübler noch in der Kreistagssitzung in Saalfeld, von wo er direkt nach Heilingen fuhr. Er blieb vor Ort, bis das Feuer gegen 22 Uhr weitgehend gelöscht und der Verbleib der betroffenen Bewohner geklärt war. Die Familien, die körperlich unversehrt blieben, kamen bei Verwandten in Kahla, Großkochberg und Heilingen unter. Von mehreren Kaninchen überlebte nur eines. Auf absehbare Zeit unbewohnbar ist ein rund 200 Jahre altes Lehmfachwerkhaus, das unmittelbar an die Scheune angrenzte und sich mit Löschwasser vollsog. Restglutnester wurden am Mittwoch mit einem Bagger des Bauhofes abgelöscht.

Am Donnerstag war der Brandursachenermittler der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld erneut vor Ort in Heilingen und suchte in den Trümmern der Scheune nach Spuren. Im Inneren befanden sich nach Angaben der Geschädigten ein Traktor und eine Kreissäge, Hasen, Heu und Holz. Eine fundierte Aussage zur Brandursache konnte die Polizei bis gestern nicht machen. Denkbar seien sowohl ein technischer Defekt der Stromleitungen oder der gelagerten, elektrischen Geräte, als auch vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung.