Bad Blankenburgs Stadtbrandmeister André Ludwig (links) und sein Stellvertreter Robin Schimm bleiben in ihren Funktionen.

Feuerwehrführung in Bad Blankenburg bleibt

Bei der Bad Blankenburger Feuerwehr bleibt – auch ohne Neuwahl – personell erstmal alles beim Alten. André Ludwig übt weiterhin die Funktion des Stadtbrandmeisters aus, Robin Schimm ist weiterhin Stellvertreter.

Eigentlich sollte die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Bad Blankenburg an diesem Wochenende in der Watzdorfer Traditions- & Spezialitätenbrauerei stattfinden. Dabei stand auch die Wahl des Stadtbrandmeisters und seines Stellvertreters auf der Tagesordnung. Die amtierenden Funktionsträger wollten sich zur Wiederwahl stellen. Wie viele weitere Veranstaltungen wurde aber auch diese auf Grund der aktuellen Lage zur Thematik Coronavirus verschoben.

Die geplanten Wahlen würden zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden und die derzeitig Verantwortlichen blieben bis dahin in ihren Funktionen, hieß es in einer Meldung aus dem Rathaus der Fröbelstadt.

Auch die für den 21. März ausgesprochene Einladung, die Brandschützer aus der Fröbelstadt einmal hautnah kennen zu lernen, ist aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Als „sehr positiv“ sieht deren Chef André Ludwig das Interesse und die Wertschätzung der Menschen an der Institution Feuerwehr. Deshalb lautete zur Jahreshauptversammlung neben dem Tagesordnungspunkt „Beförderungen und Ehrungen“ ein weiterer auch „Aufnahmen in die Feuerwehr“, was heutzutage alles andere als selbstverständlich ist.