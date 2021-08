Das Ensemble des Kinder- und Jugendpfarramtes der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland und des Vereins Spiel- und Theaterwerkstatt Erfurt gestalten ein Sommertheater in Gräfenthal.

Figaro auf Tournee: Sommertheater in Gräfenthal

Gräfenthal. Um Paarbeziehungen geht es in „Figaro lässt sich scheiden“, einem Sommertheaterspiel am Mittwoch im Gräfenthaler Pfarrhof.

Das Ensemble des Kinder- und Jugendpfarramts der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland und der Verein Spiel- und Theaterwerkstatt Erfurt gehen mit der Komödie „Figaro lässt sich scheiden“ auf Sommertour. Am Mittwoch, 4. August, spielen die Künstler in Gräfenthal.

Zum Inhalt: Im Fürstentum des Grafen Almaviva ist die Revolution ausgebrochen. Graf und Gräfin werden zu Geächteten und müssen ihre Heimat verlassen. Figaro, ihr treuer Diener, und seine Frau Susanne schließen sich den Almavivas an und fliehen in den Nachbarstaat. Während der Flucht werden die Beziehungen der Paare auf die Probe gestellt. „Mit großer Spielfreude bearbeitet das Ensemble den Text von Ödön von Horváth“, heißt es dazu. Beginn ist um 20 Uhr im Pfarrhof, bei Regen in der Kirche.

Der Eintritt beträgt 10 Euro, Kartenreservierungen bei EKM-Mitarbeiterin Sabine Kappelt unter Telefon 0177/788 53 21.