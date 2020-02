Heimatgeschichte Filmstudio Sirius füllt alten Kindergarten in Oberloquitz

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Filmstudio Sirius füllt alten Kindergarten in Oberloquitz

Zum zweiten Mal gastierte das Filmstudio Sirius aus Meura am Montagabend mit einem Bewegtbildvortrag in Oberloquitz. Auf Einladung des Geselligkeitsverein „Druidenstein“ führten Jörg-Peter Schilling und Viola Scheler-Eckstein von Sirius ihren touristischen Werbefilm „Vom Rennsteig bis zur Saale“ vor, in denen eine Wanderung durch das Schiefergebirge von Saalfeld über die Dörfer auf der Höhe, Gräfenthal sowie Probstzella nach Lehesten dargestellt wird. Obwohl er bereits aus dem Jahre 2001 und insofern auch Zeitdokument ist, sind die vielen geschichtlichen Infos zu Orten, Handwerk und Natur nach wie vor relevant.

Beratung für Bibergeschädigte Schilling zeigt sich zufrieden mit der Resonanz in einem voll besetzten Raum des alten Kindergartens. Dem vielfach geäußerten Wunsch der Zuschauer nach Wiederholung mit weiteren Filmen wollen er und der Druidenstein-Verein nachkommen. Bereits Ende November letzten Jahres zeigten Schilling und Scheler-Eckstein ihren jüngsten Film, den sie entlang der Loquitz drehten und in dem eine Biberfamilie durchs Jahr begleitet wird. Erst letzte Woche sind dagegen die Nachtaufnahmen fertig geworden. Sie wurden am Montagabend ebenfalls präsentiert und zeigen Verhalten und Werk der Nager aus nächster Nähe. Einige Oberloquitzer hätten die Dreharbeiten interessiert verfolgt, sagt Jörg-Peter Schilling. „Sie fanden ja quasi vor ihrer Haustür statt“. Dass der Biber nicht nur gut gelitten ist, weiß der Filmemacher ebenso. Kommende Woche Freitag, 14. Februar, gibt es deswegen gemeinsam mit dem NABU im Weischwitz eine Informationsveranstaltung. Zusätzlich zum Film, soll dabei auch Prävention und Beratung für Bibergeschädigte geleistet werden. Jörg-Peter Schilling rechnet mit einer „intensiven“ Veranstaltung. Beginn ist 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus.