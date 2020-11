Fisch-Cramer öffnet Imbissgeschäft auf Saalfelder Boulevard

Anfang Januar eröffnet die Fischräucherei Cramer in der Blankenburger Straße direkt neben dem Zugang zum Kino ein Fischverkaufsgeschäft mit Imbiss. Wie Geschäftsführer und Inhaber Uwe Cramer am Mittwoch informierte, schließe er im Gegenzug sein Fisch-Bistro im Marktkaufcenter zum Jahresende. Am Mittleren Watzenbach war Cramer seit September 1994 ansässig - und er wäre wohl auch dort geblieben, hätte nicht die Corona-Pandemie vieles geändert.

Schon die Schließung des gastronomischen Bereichs auf Grund der Corona-Bestimmungen brachte einen Umsatzeinbruch von 50 Prozent. Zudem, berichtet Cramer, geht die ältere Kundschaft nicht mehr so gern Einkaufen. Der „Nerv für Feinkost“ habe gelitten „und der kommt so schnell nicht wieder“, denkt Cramer. Der Mietvertrag für den Marktkauf, dessen Umbau immer wieder verhindert wurde, wie Cramer sagt, sei schon unterschriftsreif gewesen. Doch er habe sich dagegen entschieden und sich stattdessen in der Innenstadt umgesehen. Immerhin: Die Investitionen in der Blankenburger Straße werde nur ein Drittel dessen erfordern, was im Marktkauf nötig gewesen wäre.

Künftig könnte es heißen: „Heute mal kein Schnitzel!“

Freilich, rund 100.000 Euro wird Cramer auch in das Innenstadt-Geschäft investieren - für eine neue Theke und für Kühltechnik. Cramer sagt, er freue sich auf die Innenstadt. Was einige vielleicht noch wissen: Nach 1990 war Cramer schon einmal mit seinem Fischangebot in der Innenstadt präsent. Die Kundenresonanz sei jedenfalls bereits jetzt sehr positiv, viele meinten, sie kämen auch gern in die Blankenburger, um Backfisch, Seelachsfilet, Scholle, Brathering oder Matjes zu essen. Cramer nennt lachend das Motto, mit dem er sein Mittagessen-Angebot bewirbt: „Heute mal kein Schnitzel!“

Zum Hintergrund: Fischräucherei Cramer GmbH im Gewerbegebiet An der Heide wurde am 1. Juli 1990 vom Vater Uwe Cramers gegründet. Dieser führte das Unternehmen bis zum Jahr 2000, dann übernahm die nächste Generation die Führung. Heute ist Uwe Cramer, 58 Jahre alt, nahezu der alleinige Inhaber und Geschäftsführer.