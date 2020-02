Fit für die nächsten 200 Jahre

Carsten Reitz ist „heilfroh“, dass alles so geklappt hat, wie geplant. Der 38-Jährige ist Vorsitzender des Vereins Schieferdorfgemeinschaft Schmiedebach, die ehrenamtlich das kleine Schiefermuseum in dem Lehestener Ortsteil betreibt. Jahrelang wurde das Dach des ehemaligen Brauhauses am Dorfanger immer undichter, regelmäßig regnete es großzügig hinein. Einmal ruinierte das Wasser sogar alte Akten und Bücher, die der Museologe eigentlich noch sichten und aufarbeiten wollte.

Fast 13.000 Euro Spenden eingegangen

Mittels Sach- und vor allem Geldspenden sowie Eigenmitteln des Vereins und Lottomitteln vom Land konnte bereits im Spätsommer 2019 die dringend nötige Sanierung durchgeführt werden. Beide Dachhälften, der komplette Steigerturm sowie die straßenseitige Fassade wurden vollständig abgedeckt und mit nicht mehr benötigten, aber noch tadellosen Schieferschindeln von alten Gebäuden in der Umgebung neu eingedeckt. Drei Dachluken - Stichwort Dichtheit - sind da gleich mit ausgetauscht worden. Den ersten Arbeitsabschnitt erledigte der Verein in Eigenleistung, die eigentliche Deckarbeit übernahm die Firma Locker aus Eliasbrunn.

Und in harten Zahlen: 7.000 Euro zahlte der Verein selbst in die Stadtkasse ein, 12.975 Euro gingen laut VG-Kämmerei an Spenden ein. Oben drauf gab es besagte 2.000 Euro aus Erfurt und unerwartet 1.500 Euro von der Fielmann-Stiftung. Als Architekturbüro fungierte ein Unternehmen aus Burglemnitz, das unter anderem die Statik überwachte.

Schmiedebacher Wappen als Blickfang

„Wir haben sehr viele Arbeitsstunden in unserer Freizeit geleistet“, sagt Reitz. Unter anderem deckten sie an einem Samstag ein nahes Abbruchhaus ab, das Vereinsmitglied Joachim Weidauer entdeckt hatte. Weitere Unterstützer spendeten Schieferteile, den Wandschiefer steuerte der Lehestener Werner Liebeskind bei. Nicht alle Stücke konnten verwendet werden, „die Dachdeckerfirma sortierte einiges aus. Zeitweise befürchteten wir schon, es würde nicht reichen“. Es sollte doch reichen. „Der Dachdeckermeister sagte uns, dass wir nun für die nächsten 200 Jahre ausgesorgt haben“, ergänzt Reitz. Die Arbeiten wurden in klassischer, altdeutscher Deckung, und damit so originalgetreu wie möglich, ausgeführt. Pro Quadratmeter könne man mit rund anderthalb Zentner Schiefer kalkulieren, verrät der Vereinschef.

Besonderer Blickfang ist das großformatige Schmiedebacher Wappen an der südseitigen Straßenfassade. Seine Rekonstruktion war eine Idee des Vereins. Ausgeführt vom Lehestener Dachdeckermeister Nico Preißler, schlug es allein mit rund 2.900 Euro zu Buche.

Drinnen erwartet die Besucher derweil die gewohnte Ausstellung zu Schiefer und Heimatgeschichte. Geöffnet ist prinzipiell das ganze Jahr, die Räume sind allerdings ungeheizt. Auf Anmeldung führen Carsten Reitz, die Wirtin der benachbarten Gaststätte und andere Vereinsmitglieder durch die Exposition. „Unser Stamm für Führungen umfasst vier, fünf Leute“, so Reitz, der im Dezember erst einmal gründlich sauber machte. „Der Schieferstaub setzt sich ja überall hin“, sagt er.

In diesem Jahr konnte der Verein bereits die ersten Besucher begrüßen. Im Durchschnitt wandeln rund 500 Interessierte jährlich durch das 2004 eröffnete Museum; ein Wert, mit dem Reitz sehr zufrieden ist. Als Dankeschön für alle Spender, Freunde und Förderer ist am Samstag, den 9. Mai, ein gemütliches Beisammensein bei brennendem Grill und netten Gesprächen am Museum geplant.