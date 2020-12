Fliegend zur Schule und ins Dorfkino in Leutenberg

Ein Freizeitcenter mit Geisterbahn für Radfahrer, Schule nur ein paar Stunden ab 10 Uhr und ohne Noten, fliegende Autos, die mit Solarstrom angetrieben werden: Leutenberger Schüler der fünften und sechsten Klasse hatten im Frühling 2000 ziemlich kühne Visionen, wie ihr Heimatort, Thüringen und die ganze Welt beschaffen sein sollte im Jahr 2020. Dessen Kalender zeigt nun das letzte Blatt – und eine eher durchwachsene Bilanz, was von den einstigen Schülerträumen inzwischen Realität geworden ist.

Auch typisch ländliche Wünsche festgehalten

„Meine Welt 2020 – Reportagen aus der Zukunft“, so hieß der Schülerwettbewerb, zu dem auch die OTZ aufgerufen hatte. In Anlegung an die bevorstehende Weltausstellung Expo in Hannover sollten sich die Kinder Gedanken machen über Arbeit und Beruf in 20 Jahren, über Technik, Umwelt und Energie. Jochen Hiebel, damals Lehrer für Deutsch und Geschichte, war zunächst wenig begeistert. „Ich befürchtete, viele meiner Schüler würden sich schwer damit tun, ohne genauere inhaltliche Vorgaben einigermaßen nachvollziehbare Ideen zu entwickeln und in Texten zu verarbeiten“, berichtet der längst im Ruhestand befindliche Pädagoge. Über 20 Texte hat er aufgehoben, geschrieben von Einzelnen oder Gruppen, fast 40 Autoren.

Mandy Götze zum Beispiel. „Ich bin im Jahre 2020 der jüngste Bürgermeister in Thüringen“, lautete damals ihr erster Satz. Heute, mit 32, Ehemann Stefan und dem 13-jährigen Sohn Lion, lebt sie noch immer im elterlichen Haus in Schweinbach, arbeitet als Anlagenfahrerin im Schokoladewerk – und ist keine Bürgermeisterin, nicht mal im Ortschaftsrat. „Mit Schichtarbeit auswärts und Kind, da bleibt keine Zeit für Politik“, sagt Götze, aber immerhin betätige sie sich als Wahlhelferin. Eben hat sie noch einmal ihren Text überflogen: „Ging ganz schön wild durcheinander.“ Es ging um praktische Sachen, dass man den Moped-Führerschein mit 13 machen könnte und den fürs Auto mit 16, um Maschinen, die nie mehr ausfallen. „Damals hatte mein Vater im Stall dauernd irgendwelche Probleme mit Anlagen“, erinnert sich Götze an den wahrscheinlichen Anlass. Und in jeder Stadt werde es eine McDonalds-Filiale geben, hatte sie für 2020 vorgegeben – wie etliche andere ihrer Mitschüler. Warum? „Weil das eben der Unterschied war zwischen Leutenberg und richtigen Städten.“ Aus ähnlichen Gründen hätten viele auch Kino, Fitnesscenter und Internetcafé als Ortsausstattung erträumt. Und natürlich das überdachte, gar als Tropenhaus angelegte Bad, gern mit Wellensurfbecken, Wasserski-Karussell und kilometerlanger Rutsche. Immerhin: Eine Rutsche gibt es heute im „Alexandrabad“.

Preisträgerin Möller schreibt noch heute Texte und Gedichte

Mobilcomputer für jeden Schüler, große Monitore statt Tafeln in den Klassenräumen, Computerspiele in den Unterrichtspausen – mit ihren Vorstellungen für die Schule des Jahres 2020 waren die Zehn- bis Zwölfjährigen schon erstaunlich nah an der heutigen Wirklichkeit. Oder zumindest nah an dem, was die Politik verspricht. Dass im wirklichen Leben dann eine gewisse Lücke klafft, weiß Martin Müller längst. Als Stadtrat in bereits zweiter Wahlperiode ist er von der Linken nun zu „Die Partei“ gewechselt, hofft mit den Jungen dort mehr bewegen zu können. Auch und gerade für Umwelt und Klimaschutz.

Auf einer ganzen A-4-Seite hatte damals Luise Möller eine eher verstörende Utopie notiert: Auf der einen Seite Menschen, die in jedem technisch machbaren Luxus inklusive Hauswirtschafts-Roboter leben, auf der anderen Seite eine Natur, die nur noch in menschenfreien Reservaten besteht. Die Lust am Schreiben, die sie vor 20 Jahren als Preisträgerin sogar auf die Expo führte, ist der 32-Jährigen, die heute in einem SOS-Kinderdorf im Breisgau arbeitet, geblieben: „Ja, ich schreibe viel. Manchmal Gedichte für private Zwecke, manchmal längere Texte für mich selbst oder kleine Geschichten.“ Sorge um die Natur umtreibt sie noch immer, sie versucht nachhaltig zu konsumieren, spendet für Nabu und BUND, hat in diesem Jahr ein verletztes Buchfink-Küken aufgezogen. Und irgendwann fliegen Autos auch über Leutenberg.