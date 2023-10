Fliegende Bäume in Leutenberg

Leutenberg. Nicht nur vom Borkenkäfer befallene Fichten werden entsorgt, sondern auch zu nahe am Gleis stehende Bäume, die eine Gefahr darstellen.

Ein Spektakel der besonderen Art gibt es am Ortseingang von Leutenberg zu bestaunen. An der Bahnstrecke Saalfeld - Blankenstein werden an besonders schwer zugänglichen Stellen Bäume per Hubschrauber entsorgt. Dabei handelt es sich nicht nur um vom Borkenkäfer befallene Fichten, zu nahe am Gleiskörper stehende Bäume stellen eine Gefahr für den Zugverkehr dar.

Hier noch einmal das Bild mit Hubschrauber Foto: Jochen Hiebel

Mit bewundernswerter Präzision fliegt der Hubschrauber immer wieder verschiedene Stellen an, um jeweils ein oder zwei Bäume komplett zu bergen und auf einer großen Fläche neben dem Klärwerk abzulegen. Vom Bodenpersonal aus dem Erzgebirge und dem Vogtland werden die Bäume mit der entsprechenden Technik zerlegt und gestapelt. Der Heli einer Schweizer Firma mit Wurzeln im Fürstentum Liechtenstein erspart mit hohem Arbeitstempo und Effektivität eine längere Sperrung der Bahnstrecke nach Blankenstein.