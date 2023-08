Fluchtversuch unter Alkohol- und Drogeneinfluss – Mehrere Müllcontainer in Brand – Verletzte bei Unfällen

Saalfeld/Watzdorf/Bad Blankenburg. Das sind die Polizeimeldungen für Saalfeld-Rudolstadt:

In der Nacht zum Donnerstag kontrollierten die Polizei gegen 0.50 Uhr einen Pkw und dessen Fahrer in Saalfeld im Bereich der Rathenaustraße. Der 48-Jährige, der mit einem Atemalkohol- sowie Drogenvortest einverstanden war, hatte demnach einen Atemalkoholwert von mehr als 1,2 Promille und der Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamine.

Bevor die Polizisten mit dem 48-Jährigen zum Krankenhaus fahren konnten, versuchte dieser allerdings, sich der Maßnahme zu entziehen und flüchtete zu Fuß. Nach kurzer Verfolgung konnte er jedoch gefasst werden. Im Anschluss erfolgte mit dem 48-Jährigen eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige gefertigt.

Brand mehrerer Müllcontainer beschädigt auch Auto

In den Morgenstunden des Donnerstags brannten in Saalfeld gegen 1.20 Uhr mehrere Müllcontainer im Bereich der Stauffenbergstraße. Mehrere Anrufer alarmierten daraufhin die Polizei und die Feuerwehr. Durch die Hitze des Brandes wurde den Angaben zufolge auch ein neben den Müllcontainern parkender Pkw beschädigt.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Zeugen, welche Angaben zum Brand oder der Brandentstehung machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0220936 bei der Polizei in Saalfeld unter 03671-560 zu melden.

Motorradfahrer verletzt sich bei Überholmanöver

Bereits am vergangenen Freitag kam es gegen 12.40 Uhr auf der B88 zwischen Bad Blankenburg und Watzdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Motorradfahrer verletzte. Laut Polizei hatte der 31-Jährige kurz vor dem Ortseingang Watzdorf einen vor sich befindlichen Pkw überholt. Dabei kam ihm eine 33-jährige Autofahrerin entgegen. Um eine Kollision mit ihr zu vermeiden, wich der Motorradfahrer daraufhin in den Straßengraben aus und stürzte, wobei er sich verletzte und das Motorrad beschädigt wurde.

Es wird nun der Fahrer des Pkw, der durch den Motorradfahrer überholt wurde, gesucht. Dieser Autofahrer sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0216035 bei dem Inspektionsdienst Saalfeld unter 03671-560 zu melden.

Zwei Verletzte bei Unfall

Bei einem Unfall sind am Mittwoch in Bad Blankenburg zwei Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war eine 54-Jährige gegen 10.50 Uhr mit ihrem Pkw in der Königseer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Kurz vor der Einmündung Obere Marktstraße kam sie aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Transporter eines 51-Jährigen. Beide Beteiligten wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sodass beide abgeschleppt werden mussten.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.