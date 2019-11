Flügel aus Privatbesitz steht jetzt im Allianzhaus Bad Blankenburg

Über einen Bösendorfer-Flügel freut man sich im Bad Blankenburger Allianzhaus. Das Instrument wurde nicht käuflich erworben, es ist auch keine Schenkung. Es handelt sich hier um ein Leihinstrument aus Familienbesitz. Eigentümerin ist Cornelia Mark aus Rudolstadt. In ihrem Wohnumfeld gibt es aktuell keinen Platz für das Instrument. Doch für immer abgeben oder verkaufen mochte sie es nicht. „Wir wollten, dass der Flügel in gute Hände kommt, gepflegt und gespielt wird. Hier haben wir ein gutes Gefühl. Und wenn die Kinder eines Tages doch Platz dafür und Freude daran haben, dann ist er nicht weg“, sagt sie. Dass dieses Instrument ausgerechnet im Tagungsraum des Bad Blankenburger Allianzhaus einen neuen Platz findet, ist kein Zufall. „Der Gedanke, dass eine kirchliche Einrichtung der Ort ist, hat mir gleich sehr gut gefallen, ich bin kirchlich“, so Cornelia Mark. Den Kontakt hergestellt hat Michael Schulze, Inhaber der Firma Pianopunkt in Saalfeld. Er kennt das Allianzhaus und hat somit Leihgeber und Empfänger zueinander gebracht. Er war es auch, der den Transport organisiert und den Flügel hergerichtet hat für den nun öffentlichen Raum.

Gewinnbringend für beide Seite Gabriele Fischer, die Leiterin des Allianzhauses, war von der Idee gleich angetan. „Es ist gewinnbringend für beiden Seiten“, freut sie sich. Im Haus finden regelmäßig Seminare statt. „In fast jeder Gruppe ist jemand, der Klavier spielen kann. Dann hören wir: Was für ein schönes Instrument, darf man darauf spielen?“, berichtet sie. Ja, der Flügel soll gespielt werden. „Wir möchten so zum Beispiel Musikschulen und lokalen Künstlern Möglichkeiten für Konzerte bieten. Sie suchen häufig Gelegenheiten, ihr Können zu präsentieren. Das wird unseren Gästen, aber eben auch Besuchern aus dem Städtekreis doch sicher gefallen“, ist sie sicher. Keine Verwendung mehr hat das Allianzhaus jetzt für ein gebrauchtes Klavier. „Vielleicht gibt es eine Einrichtung oder eine Familie, die gegen eine Spende Interesse daran hat“, äußert die Hausleiterin einen Wunsch.