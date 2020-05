Bad Blankenburg. Weißkopf-Seeadler, Steinadler, Uhu, Falke, Geier und Co. präsentieren sich erstmals in diesem Jahr den kleinen und großen Besuchern.

Flugakrobaten zeigen auf Burg Greifenstein wieder ihre Künste

Seit vergangener Woche erheben sich die Flugakrobaten auf der Burg Greifenstein wieder regelmäßig in die Lüfte und zeigen ihre Künste. Weißkopf-Seeadler, Steinadler, Uhu, Falke, Geier und Co. präsentieren sich erstmals in diesem Jahr den kleinen und großen Besuchern. Natürlich gelten auch für den Aufenthalt auf dem Gelände die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln. Seit dem 1. Mai sind wieder alle Tore für die gesamte Burganlage für die Besucher geöffnet. Bis zur Wiedereröffnung der Burgschänke gelten allerdings folgende eingeschränkte Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen von 10 Uhr bis 16 Uhr.