Nach Niederschlägen und Schneeschmelze: Der Flusspegel der Saale steigt

Gut gefüllt zeigt sich die Saale am Mittwoch Vormittag am Pegel in Saalfeld-Remschütz. Der Wasserstand von 1,69 Meter liegt hier aktuell noch gut 30 Zentimeter unter dem Hochwasser-Meldebeginn von zwei Metern.

Noch ist die Lage an der gut gefüllten Saale und ihren Nebenflüssen unbedenklich, dies könnte sich aber in den nächsten Tagen ändern. Mindestens für Donnerstag und Freitag kündigen die Meteorologen für den Südosten Thüringens weitere Niederschläge an. Da die Temperaturen dann auch im Bergland über null Grad Celsius steigen sollen, könnten die Flussegel in Kombination mit einsetzender Schneeschmelze schnell ansteigen.

Im Einzugsbereich des oberen Schwarzatals liegt gegenwärtig ordentlich Schnee, der nicht nur zu sportlichen Aktivitäten in den gegenwärtig laufenden Winterferien animiert. Für Oberweißbach wurden am Mittwoch zwischen 28 und 48 cm Schneehöhe angegeben, in Ernstthal zwischen 50 und 70 cm, in Masserberg soll die Schneedecke sogar über 80 cm betragen.

Im Kreis Saalfeld-Rudolstadt waren die Pegel von Saale, Loquitz und Schwarza bereits am Wochenende und zu Wochenbeginn angestiegen, liegen aber überall noch mindestens 20 Zentimeter unter dem Meldebeginn. Zum Teil sind sie seit der Wochenmitte sogar leicht gesunken. Die Hochwassernachrichtenzentrale des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz geht in ihrer Prognose bis zum Monatsende zwar überall von steigenden Pegelständen aus, gefährliche Szenarien sieht man derzeit aber nicht.