Fluthelfermedaillen in Rudolstadt für Helden des Hochwassers im Ahrtal

Rudolstadt Am Rande der Festveranstaltung zu 30 Jahren Bereitschaftsdienst des DRK Rudolstadt wurden auch Auszeichnungen verliehen

30 Jahre Bereitschaftsdienst des Deutschen Roten Kreuzes Rudolstadt und 31 Jahre Katastrophenschutz im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt wurde am Samstag in Rudolstadt gefeiert (OTZ berichtete). Im Rahmen der Jubiläumsfeier übergaben Landrat Marko Wolfram (SPD) gemeinsam mit Kreisbrandinspektor Christian Patze rund 25 rheinland-pfälzische Fluthelfermedaillen, die „in Anerkennung des selbstlosen Einsatzes in Rheinland-Pfalz während des Hochwassers 2021“ im Ahrtal von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) unterzeichnet wurden. Aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt waren im Rahmen der Katastrophenschutzeinheiten 55 Einsatzkräfte aus den Bereichen Sanität, Betreuung und Feuerwehr beteiligt.

Für ihre außerordentlichen Verdienste im Bereich des Katastrophenschutzes überreichte der Landrat zudem die Katastrophenschutzmedaille des Landes Thüringen in Bronze an Ulli Luckas (DRK) und Patrick Zacher (Johanniter). Hans-Jürgen Reichel, ebenfalls DRK, wurde mit dem goldenen Rettungskreuz des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt für seine jahrzehntelange ehrenamtliche Tätigkeit geehrt.

Folgende Einsatzkräfte erhielten die Fluthelfermedaille

Ronny Wuckel, Nico Schönefeld, Toni Albrecht, Lukas Dornheim, Michael Matthäi, Tim Morgenroth, Mike Wiegand, Ben Lißmann, Daniel Apel, Nick Rosenbusch, Alexander Wohlfahrt, Lukas Dorst, Christian Herbig, Andy Dietz, Eiko Fiebig, Julien Sommer, Michael Facius, Lucas Beyer, Heiko Becker, Leonard Zeh, Lars Neumann, Pascal Domin, Pascal Becker, Marcus Voigt, Peter Richter, Vivien Reber, Marcel Schäfer, Arne Bergemann, Marcel Triebel, Erik Sandmann, Hans-Jürgen Reichel, Stefan Lencses, Andreas Johne, Falk Reichel, David Möller, Gerhard Elle, Stefan Koch, Gabriel Jahn, Marcus Unbehaun, Mike Lange, Martin Schuster, Lorenz Wagner, Robert Körner, Martin Nippold, Manuel Krone, Michael Springer, Christian Bauer, Nico Berk, Paul Bräutigam, Michael Haun, Lukas Preuß, Kay Raabe, Patrick Zacher, Tobias Krantz, Marius Schumacher.