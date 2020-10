Förderpreis für die Saalfelder Bibliothek

Einer der beiden Förderpreise des Thüringer Bibliothekspreises geht an die Stadt- und Kreisbibliothek Saalfeld. Das teilte der Deutsche Bibliotheksverband am Dienstag mit.

Die Einrichtung überzeugte „durch hervorragende digitale Bildungsangebote und ihr Engagement während des Lockdowns“, heißt es zur Begründung. Um künftig Workshops mit Medienhäusern und neue Videoprojekte durchführen zu können, soll das Preisgeld in bibliothekseigenes Kameraequipment investiert werden.

Seit 2003 verleiht die Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen gemeinsam mit dem Landesverband Thüringen im Deutschen Bibliotheksverband den Thüringer Bibliothekspreis. Die Preisverleihung ist für Mittwoch, 11. November 2020, im Haus Dacheröden in Erfurt geplant.

Den Hauptpreis erhält in diesem Jahr die Stadt- und Kreisbibliothek „Heinrich Heine“ Schmalkalden. Besonders beeindruckt war die Jury dort vom Projekt „Load“, in dem Jugendliche auf digitalen Pfaden die lokale Geschichte entdecken und sich in Onlinekonferenzen über ihre Erkenntnisse austauschen. Der zweite Förderpreis geht in den Saale-Holzland-Kreis nach Hermsdorf.