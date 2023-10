Förderverein der Friedrich-Adolf-Richter-Schule Rudolstadt ausgezeichnet

Übergabe der Auszeichnung an die Geehrten: In der Bildmitte ist Silke Rein vom Vorstand des Fördervereins der Friedrich-Adolf-Richter-Schule Rudolstadt.

Rudolstadt/Berlin Für die Projektidee „Verantwortung“ gibt es in Berlin großes Lob, eine Ehrung und 5000 Euro Preisgeld

Großes Lob und Anerkennung für herausragende Ideen für Engagement in den ländlichen Regionen und Gemeinden Ostdeutschlands für 106 Preisträger des Engagement-Wettbewerbs „machen!2023“. Unter den Preisträgern befand sich auch der Förderverein der Friedich-Adolf-Richter-Schule aus Rudolstadt. Dieser wurde in der Kategorie „Engagement der jungen Generation“ für die herausragende Projektidee „Verantwortung“ ausgezeichnet. Der Preis ist mit 5000 Euro dotiert und wurde am 26. September feierlich in Berlin übergeben. Das geht aus einer Mitteilung der AWO Rudolstadt als Träger der Bildungseinrichtung hervor.

Erste Praxiserfahrungen werden 2024 gesammelt

Der Wettbewerb „machen!2023“ würdigt das vielfältige Engagement in ländlichen Regionen Ostdeutschlands und macht herausragende Ideen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt sichtbar. Der Engagement-Wettbewerb des Beauftragten der Bundesregierung für Ostdeutschland, Carsten Schneider (SPD), wurde im Jahr 2023 erstmalig in Kooperation mit der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt umgesetzt.

Bei dem Projekt „Verantwortung“ geht es um eigenverantwortliches Engagement im Gemeinwesen. Die Schülerinnen und Schüler sollen befähigt werden, sich eine passende Herausforderung zu wählen und dort ihren Einsatz anzubieten. Damit haben sie die Möglichkeit, sich selbst im neuen und unbekannten Kontext zu erleben und damit neue Handlungsfelder zu erschließen. Die Zielgruppe sind die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 7, die jeweils im zweiten Schulhalbjahr während der Schulwochen das Projekt durchführen. Start des Projekts ist 2024.