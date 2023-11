Vertreter des Fördervereins Theater Rudolstadt um den Vorsitzenden Thomas Krönert bei der Auszeichnungsveranstaltung in der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar.

Förderverein Theater Rudolstadt in Weimar für Engagement geehrt

Rudolstadt/Weimar Dritter Hauptpreis und 1000 Euro bei der Auszeichung der Thüringer Kulturfördervereine des Jahres

Eine schöne Auszeichnung gab es am Wochenende für den rührigen Förderverein Theater Rudolstadt. Eine Abordnung des Vorstands um Vereinschef Thomas Krönert und Rudolstadts Fachdienstleiterin Kultur, Petra Rottschalk, nahm im Bücherkubus der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar den mit 1000 Euro dotierten dritten Hauptpreis bei der Auszeichung der Thüringer Kulturfördervereine des Jahres entgegen.

Krönert äußerte sich dazu laut einer Mitteilung der Netzwerkgruppe Thüringer Kulturfördervereine u.a. wie folgt: „Mit großer Freude nimmt der Förderverein des Theaters Rudolstadt die Auszeichnung entgegen und bedankt sich ganz

herzlich bei der Jury und allen Beteiligten für die Ehre und die Anerkennung.

Seit seiner Gründung im Jahr 2007 hat der Verein das Theater Rudolstadt und die

Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt bei ihrer wichtigen kulturpolitischen

Arbeit für die Region tatkräftig unterstützt. Diese Auszeichnung ist auch eine Würdigung der Arbeit der Künstlerinnen und Künstler sowie aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Theaters. Die Auszeichnung würdigt die Strahlkraft des Theaters unter Intendant Steffen Mensching".

Theater wird bei Veranstaltungen unterstützt

Die mehr als 240 Vereinsmitglieder sorgten dafür, dass Kinder und Jugendliche,

auch aus den ländlichen Regionen, regelmäßig Inszenierungen des Theaters

besuchen können. Sie unterstützen das Theater bei Festen und Veranstaltungen

und organisieren regelmäßig Ausstellungen in der Theaterkasse.

Höhepunkt eines jeden Jahres ist die Verleihung des Theaterpreises „Caroline“ an

die beste Schauspielerin oder den besten Schauspieler der Spielzeit.

"Die Auszeichnung bestärkt den Vorstand und den gesamten Verein, den

eingeschlagenen Weg engagiert weiterzugehen“, wird der Vereinschef zitiert.

In ganz Thüringen rund 5000 Fördervereine

Der Preis soll das enorme Engagement für die Kultur in Thüringen anerkennen und stärker ins öffentliche Bewusstsein bringen. In rund 500 Fördervereinen tragen Engagierte mit ihrem meist ehrenamtlichen Einsatz für Museen, Bibliotheken, Theater, Musikschulen, Denkmäler und vielem mehr zu der hohen Attraktivität der Kulturlandschaft in Thüringen bei.