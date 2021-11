Fördervereine erhalten Ehrenamtspreis des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt

Über den Scheck von Landrat Marko Wolfram in Höhe von 1000 Euro freuten sich die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Bad Blankenburg zusammen mit Jeannette Körner und Patricia Fischer vom Vorstand des Fördervereins „Fröbelkinder“, Schulleiterin Marion Wehner und Konrektorin Heike Kanis.

Saalfeld/Bad Blankenburg. Das Engagement für zwei Grundschulen und eine Regelschule wurde geehrt.

Landrat Marko Wolfram (SPD) hat in Bad Blankenburg den ersten Ehrenamtspreis des Landkreises an den Grundschulförderverein „Fröbelkinder“ übergeben. Die beiden weiteren Preise gehen an den Förderverein der Regelschule „Albert Schweitzer“ Saalfeld und den Förderverein „Gorndorfer Lernspatzen“ der Grundschule „Am Roten Berg“ in Saalfeld. Die Preise sind mit jeweils 1000 Euro dotiert. Der Kultur- und Bildungsausschuss hatte das Thema für die Auszeichnung im März festgelegt.

„Diese Fördervereine leisten eine unschätzbare Arbeit an der Schnittstelle zwischen Träger, Personal und Kindern. Sie handeln flexibel und unbürokratisch zum Wohle der Kinder und der jeweiligen Bildungseinrichtung. Vielfach können Fördervereine Aktivitäten oder Investitionen ermöglichen, die sonst an Formalitäten und bürokratischen Regelungen der anderen Akteure scheitern würden“, sagte Wolfram bei der Preisübergabe an Jeannette Körner und Patricia Fischer vom Vorstand des Grundschulfördervereins „Fröbelkinder“, bei der Schulleiterin Marion Wehner und Konrektorin Heike Kanis die Schule vertraten.

Der Förderverein ist seit mehreren Jahren aktiv und hat unter anderem ein Zirkusprojekt für die Kinder möglich gemacht. „Über die Bewerbung aus Bad Blankenburg habe ich mich sehr gefreut. Es ist eine tolle Sache, wenn sich Eltern in dem Verein so engagieren wie hier an der Grundschule“, lobte Wolfram.

Auch an der Regelschule „Albert Schweitzer“ ist der Förderverein seit vielen Jahren zur Stelle, wenn es darum geht, Feste in der Schule zu organisieren, Detscher zu backen oder das grüne Klassenzimmer zu hegen und zu pflegen. Den dritten Preisträger, die Gorndorfer Lernspatzen, hatte Landtagsmitglied und 1. Beigeordneter Maik Kowalleck (CDU) vorgeschlagen. Der Förderverein hat unter anderem dazu beigetragen, dass eine Schulbibliothek eingerichtet werden konnte und der Schulhof eine neue Kletterburg erhielt.

„Ich kann mich für das Engagement der Eltern in den Fördervereinen nur bedanken und wünsche mir, dass sich immer wieder neue Mitstreiter für diese Aufgabe finden“, sagte der Landrat. Da die Ehrenamtsgala auch in diesem Jahr coronabedingt abgesagt werden musste, werden die Preise diesmal direkt durch ihn an die Preisträger übergeben.