Schwarza. Die Welt räumt auf und auch das Förderzentrum in Schwarza machte am vergangenen Freitag mit.

Die Schüler und Lehrkräfte der Pestalozzi-Schule in Schwarza nahmen am vergangenen Freitag wieder am World cleanup day teil und haben Müll eingesammelt. Sie wollen damit ein Zeichen setzen gegen die Vermüllung unseres Planeten. Jährlich am 16. September findet der Aktionstag statt; es ist die größte Bürgerbewegung der Welt zur Beseitigung von Umweltverschmutzung.