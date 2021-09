Förderzentrum Schwarza beteiligt sich an Umweltaktion

Rudolstadt. Zirka 100 Schüler vom Förderzentrum packten zum „World Cleanup Day“ in Rudolstadt und Schwarza mit an.

Im Rahmen des „World Cleanup Day“ krempeln in 180 Ländern 20 Millionen Freiwillige die Ärmel hoch und befreien die Umwelt von Müll. Auch zirka 100 Schüler vom Förderzentrum „Johann Heinrich Pestalozzi“ in Schwarza haben sich am Donnerstag in Rudolstadt und Schwarza beteiligt. Der Blick in so manche Ecken ließ einem dabei manchmal die Haare zu Berge stehen. Ein Fazit des Vormittags lautete: Müllvermeidung ist besser als jede noch so gute Verwertung.

Lesen Sie hier mehr Saalfeld-Artikel.